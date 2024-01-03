Наслідки окупації: у Маріуполі швидкі відмовляють їхати до людей, — міськрада

У мерії кажуть, що в окупованому місті не вистачає медиків та є проблеми із наявністю медикаментів. Зокрема, у Маріуполь не заводяться ліки для людей з епілепсією та цукровим діабетом.

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В тимчасово окупованому Маріуполі швидка допомога відмовляється їхати до людей. У місті не вистачає медперсоналу та автомобілів. Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

Так, одна з мешканок міста намагалася викликати швидку допомогу для своєї сусідки. Жінці стало погано, у неї був підвищений тиск та серцебиття, втім медики відмовилися приїжджати, адже виклик начебто не терміновий. Зазначається, що їй порекомендували дати таблетку та поклали слухавку.

У міській раді Маріуполя кажуть, що такі випадки трапляються часто та викликати медиків досить складно.

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Ще одна мешканка розповіла, що намагалася викликати медиків до своєї бабці, якій стало погано. Оператори швидкої допомоги пів години розпитували жінку про симптоми, грубіянили та перенаправляли до дільничого лікаря. Жінка розповіла, що її декілька разів питали одне і те саме, адже просто не хотіли приїжджати.

Також повідомляється, що в окупованому росіянами місті є проблеми з наявністю лік від деяких хвороб. До прикладу, одна із мешканок через це змушена закуповувати ліки для свого сина, у якого епілепсія, у Росії. Окрім того, є проблеми із постачанням ліків для людей із цукровим діабетом.

Нагадаємо, наприкінці грудня повідомлялося, що у Маріуполі російські військові отруїлися алкоголем, яке поставило українське підпілля. Зазначалося, що наслідки отруєння у кожного різні – від летальних випадків до легкої діареї.

Також у міській раді Маріуполя повідомляли, що окупанти облаштовують у школах меморіальні таблички та встановлюють пам'ятники на честь загиблих військових РФ. Дітям розповідають, що окупанти є героями та боролися з "неонацистами".