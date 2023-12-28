У школах Маріуполя створюють меморіали на честь окупантів, — мерія (фото)

У міськраді кажуть, що росіяни встановили у двох школах меморіальні дошки з іменами окупантів, а в одній з них поставили бронзовий пам'ятник.

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У Маріуполі окупаційна влада героїзує російських військових, які захопили та практично знищили місто. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Зазначається, що свою пропаганду окупанти намагаються просувати першочергово через школи. Так, у двох школах тимчасово окупованого міста встановили меморіальні дошки на честь загиблих російських військових, а в одній з них навіть встановили бронзовий пам’ятник.

До прикладу, у школі №65 меморіальна дошка присвячена колишньому учню Сергію Анікєєву, який ще у 2014 році перейшов на бік ворога та воював за "ДНР".

Фото: Маріупольська міська рада

Зазначається, що маріупольчанин брав участь у захопленні Міста разом із російськими військовими та загинув у травні минулого року.

У Маріупольській міськраді кажуть, що тепер його портер висить на стіні школи, а дітям розповідають, що він боровся з "неонацистами".

Ще одну меморіальну дошку встановили перед школою №7. Зазначається, що ще у липні її перейменували на честь російського військового Романа Кутузова, який начебто "звільняв" місто.

Фото: Маріупольська міська рада

Окупант був вбитий у червні минулого року. Окрім меморіальної дошки окупаційна влада вирішила встановити на його честь бронзове погруддя.

Фото: Маріупольська міська рада

У міській раді наголошують на тому, що Росія намагається нав’язати мешканцям викривлену історію, а вбивсь перетворює на героїв.

Нагадаємо, російські військові у Маріуполі знову використовують мирних мешканців як "живий щит". Через постійні спрацьовування протиповітряної оборони вони перемістили свою живу силу та склади із боєприпасами у житлові квартали.

Зокрема, 28 грудня радник мера Маріуполі Петро Андрющенко повідомив, що між житловими будинками розірвався російський боєкомплект. За його словами, українські партизани не причетні.