"Самі непогано впоралися": у Маріуполі між житловими будинками розірвався боєкомплект росіян

За словами радника мера Петра Андрющенка, до вибуху не причетні партизани, оскільки навколо боєкомплекту було багато цивільних.

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У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області стався вибух ворожого боєкомплекту, який розташовувався між двома житловими будинками. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Краса. Вибухнув БК. Росіяни вже закричали про "газові балони". Менше треба займати росіянами будинки і все буде гаразд", — зазначив Андрющенко.

Згідно із заявою радника мера Маріуполя, партизани не мають стосунку до вибуху, оскільки навколо боєкомплекту перебувало багато цивільних осіб.

Він також зазначив, що під час атаки окупованих регіонів ЗСУ завжди береже цивільних українців, які все ще проживають там.

"Але вони й самі непогано впоралися, як бачите", — додав Андрющенко.

У Маріуполі між житловими будинками розірвався боєкомплект росіян

Кількома днями раніше Петро Андрющенко розповів, як у Маріуполі ставляться до "кадирівців". За його словами, коли відбувалася ротація чеченських військ, їм влаштували диверсію. Біотуалети, якими користуються ці окупанти, наповнили папером і підпалили — тепер кадирівці в мороз "бігають по кущах".

Крім того, російські військові перейшли до динамічного переміщення своїх військових і складів боєприпасів у межах тимчасово окупованого міста Маріуполь через системне спрацьовування ППО. При цьому загарбники залучають цивільних, розміщуючись у кварталах, де проживають люди.