"Із них добре пожартували": Андрющенко розповів, як у Маріуполі ставляться до "кадирівців"

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, коли відбувалася ротація чеченських військ, їм влаштували диверсію. Біотуалети, якими користуються ці окупанти, наповнили папером і підпалили — тепер кадирівці в мороз "бігають по кущах".

Related video

У тимчасово окупованому місті Маріуполь "кадирівці" розмістилися на території комбінату ім. Ілліча. Саме там із них "пожартували". Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в коментарі виданню "24 Канал".

За його словами, чеченські бійці не залучені до справ міста.

Андрющенко підкреслив, що в місті Маріуполь, яке тимчасово перебуває під окупацією, є значна кількість бійців, які належать кадирівським підрозділам. Їхня база розташована на території комбінату імені Ілліча.

"Із нихьтам непогано пожартували нещодавно робітники комбінату Ілліча, яких змушують робити різне", — сказав радник мера Маріуполя.

Згідно з його заявою, під час ротації "кадирівців" було організовано диверсію. Зокрема, у біотуалети, які використовують окупанти, було вкладено папір і підпалено, що призвело до того, що "кадирівці" тепер змушені "ховатися по кущах" у мороз.

Він підкреслив, що попередня група "кадировців" в осінній період постійно виявляла інтерес до заводу "Азовсталь", де ще залишалася значна кількість металобрухту. У зв'язку з тим, що територія підприємства сильно замінована, від 5 до 7 чеченців підірвалися. У результаті цього інциденту вони припинили свої спроби проникнути на ту ділянку.

"А так — продовжують грабувати "Ілліча", — сказав Андрющенко.

Нагадаємо, 8 грудня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти переміщують військову техніку з умовно-новими позначеннями. Ворожі транспортні засоби зафіксували в Донецькій області. За його словами, подібні маркування використовують для підрозділів, які будуть задіяні в бойових діях у Луганській області.

4 грудня Петро Андрющенко заявив, що Збройні сили Російської Федерації почали перевозити боєкомплекти цивільним транспортом у тимчасово окупованому Маріуполі. Зокрема, противник перевозить БК у причепах зі складів у промзоні на полігони та підрозділи, що розкидані по місту й на околицях різних сіл у районі. Окупанти розташовують склади в різних місцях, щоб не привертати увагу та не дати можливість зафіксувати всі об'єкти.