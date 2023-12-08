ЗС РФ перекидають техніку з новими позначками: що вони означають (фото)

Через Маріуполь в бік Бердянська та Приморська зафіксоване велике переміщення гусеничної військової техніки ЗС РФ. Окупанти переміщували двома колонами до 15 тягачів з танками та БМП, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Збройні сили Російської Федерації переміщують військову техніку з умовно-новими позначками в Донецькій області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Знову фіксуємо переміщення з умовно-новими позначками. Цього разу з фотофіксацією", — сказав Петро Андрющенко.

Військова техніка ЗС РФ з умовно-новими позначками

Він зазначив, що вдалося встановити, що подібні маркування використовуються для підрозділів, які надалі будуть задіяні в бойових діях у Луганській області.

Зі слів радника мера Маріуполя, у четвер 7 грудня було зафіксоване велике переміщення гусеничної військової техніки через Маріуполь Донецької області в бік Бердянська та Приморська Запорізької області. Зокрема, ворог переміщав вдень та ввечері до 15 тягачів з танками та БМП вдома колонами.

Нагадаємо, 20 листопада радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські військові перекидали військову техніку на Запорізький напрямок. Мова йде про переміщення колони з 15 авто — тентовані "Урали", "КамаЗи", броньований "Кунг" на базі "Урала", "зу-23" та бензовози. З його слів, у новостворених штурмових підрозділах, які проходять підготовку на узбережжі, встановлено шеврон із зображенням акули.

Вночі 18 листопада російські військові перекинули військову техніку через Маріуполь в напрямку Бердянська. Зокрема, було помічено понад 20 тягачів з танками та іншою гусеничною важкою технікою.

8 грудня у партизанському русі "Атеш" розповіли, що ворог почав використовувати новий маршрут для перевезення особового складу ЗС РФ з території Росії до тимчасово окупованого Криму. Окупанти прибувають на вокзал Джанкоя за допомогою автотранспорту та потягами.