ЗС РФ змінили маршрут перекидання військових на фронт: "Атеш" вказав на цікаву деталь (фото)

Окупанти перестали використовувати аеродром та військове містечко біля нього в Джанкої для перетримки особового складу. Загарбників відвозять до Калинівки, розповіли в українському підпіллі.

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Українське підпілля помітило новий маршрут перевезення особового складу Збройних сил Російської Федерації до Джанкоя в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram.

"Атеш" фіксує новий маршрут доставки окупантів на фронт", — йдеться у повідомленні.

Агенти руху дізналися новий маршрут транспортування окупантів з території Росії до Криму. Військові РФ прибувають на вокзал Джанкоя автотранспортом та потягами. Командування ворога наказало не використовувати аеродром та військові містечко біля нього для перетримки солдатів після нещодавніх ударів та великих втрат живої сили. Партизани виявили, що військовослужбовців відвозять до Калинівки у Джанкойському районі.

Крім цього, в "Атеш" розповіли, що велика кількість російської військової поліції та співробітників ФСБ шукають коригувальників та партизанів.

"Підняли велику паніку, але все безрезультатно. Натомість ми змогли ідентифікувати їх уже на тому ж вокзалі", — додали в підпіллі.

Нагадаємо, 5 грудня у партизанському русі розповіли про перекидання російських військових з Якутії до тимчасово окупованого Криму. Через годину після зборів в Джанкої їх забрала Росгвардія. Партизани зазначили, що росіяни були неохайно одягнені, нецензурно висловлювалися, грубили та залишали після себе сміття на вулиці.

30 листопада в тимчасово окупованому Джанкої та районі місцеві жителі чули вибухи. Зокрема, вони лунали недалеко від аеродрому. Окупаційна влада не прокоментувала ситуацію.