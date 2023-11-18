Формують нові резерви: ЗС РФ перекидають важку техніку через Маріуполь до Бердянська (фото)

Ворог повернувся до тактики перекидання військової техніки вночі. У Маріуполі були зафіксовані понад 20 російських тягачів з танками та іншою гусеничною важкою технікою, розповів радник мера.

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У ніч з 17 на 18 листопада Збройні сили Російської Федерації перекинули військову техніку через Маріуполь Донецької області в напрямку Бердянська Запорізької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

"Понад 20 тягачів з танками та іншою гусеничною важкою технікою було перекинуто вночі через Маріуполь в напрям Бердянська", — сказав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що окупанти повернулися до тактики перекидання військової техніки вночі. Тоді як характер та її складова можуть вказувати на можливе нове формування резервів на Запорізькому напрямку, Зокрема, їх можуть створювати на заміну тим, які було перекинуло на північ Донецької області.

Перекидання російської техніки через Маріуполь

Перекидання військової техніки РФ до Бердянська: що відомо

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 17 листопада розповів, що в районі Маріуполя помітили активність російських окупантів. Вони почали перекидати військову техніку на різні напрямки, зокрема було зафіксоване переміщення ворогом одного комплексу в напрямку Бердянська та паливозаправників в бік Нікольського на Вугледарському напрямку. З його слів, збільшилася кількість особового складу ЗС РФ у таборах на узбережжі Азовського моря.

16 листопада ворог активізував перекидання військового забезпечення та особового складу через Маріуполь та район у напрямку Бердянська. Петро Андрющенко зазначив, що було помічено щонайменше дві колони по десять вантажівок з БК.

Нагадаємо, 17 листопада мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти почали перенаправляти велику кількість паливозаправників з Маріуполя до Херсонської області. Також у тимчасово окупованих південних регіонах фіксуються нові підрозділи ЗС РФ.