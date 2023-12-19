"Над ними хорошо пошутили": Андрющенко рассказал, как в Мариуполе относятся к "кадыровцам"

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, когда происходила ротация чеченских войск, им устроили диверсию. Биотуалеты, которыми пользуются эти оккупанты, наполнили бумагой и подожгли – теперь кадыровцы в мороз "бегают по кустам".

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Во временно оккупированном городе Мариуполь "кадыровцы" разместились на территории комбината им. Ильича. Именно там над ними "подшутили". Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в комментарии изданию "24 Канал".

По его словам, чеченские бойцы не вовлечены в дела города.

Андрющенко подчеркнул, что в городе Мариуполь, временно находящемся под оккупацией, имеется значительное количество бойцов, принадлежащих кадыровским подразделениям. Их база расположена на территории комбината имени Ильича.

"Над ними там неплохо пошутили недавно рабочие комбината Ильича, которых заставляют делать разное", – сказал советник мэра Мариуполя.

Согласно его заявлению, во время ротации "кадыровцев" была организована диверсия. В частности, в биотуалеты, используемые оккупантами, была вложена бумага и поджжена, что привело к тому, что "кадыровцы" теперь вынуждены "прятаться по кустам" в мороз.

Он подчеркнул, что предыдущая группа "кадыровцев" в осенний период постоянно проявляла интерес к заводу "Азовсталь", где еще оставалось значительное количество металлолома. В связи с тем, что территория предприятия сильно заминирована, от 5 до 7 чеченцев подорвались. В результате этого инцидента они прекратили свои попытки проникнуть на тот участок.

"А так – продолжают грабить Ильича", – сказал Андрющенко.

Напомним, 8 декабря советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты перемещают военную технику с условно-новыми обозначениями. Вражеские транспортные средства зафиксировали в Донецкой области. По его словам, подобные маркировки используются для подразделений, которые будут задействованы в боевых действиях в Луганской области.

4 декабря Петр Андрющенко заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации начали перевозить боекомплекты гражданским транспортом во временно оккупированном Мариуполе. В частности, противник перевозит БК в прицепах со складов в промзоне на полигоны и подразделения, которые разбросаны по городу и в окрестностях разных сел в районе. Оккупанты располагают склады в разных местах, чтобы не привлекать внимание и не дать возможность зафиксировать все объекты.