ЗС РФ використовують "новий" транспорт для перевезення БК у Маріуполі: що задумав ворог (фото)

ЗС РФ розташовують склади з БК по всьому Маріуполю та в різних селах в районі, аби не привертати увагу та не дати можливість зафіксувати всі об'єкти, розповів радник мера Петро Андрющенко.

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У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російські військові перевозять боєкомплекти цивільним транспортом. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Ми змогли зафіксувати факт перевезення БК по місту не вантажівками, а цивільним (умовно) транспортом", — сказав Петро Андрющенко.

Ворог перевозить БК цивільним транспортом у Маріуполі

Він зазначив, що окупанти тягають боєкомплекти у причепах зі складів у промзоні на полігони та підрозділи, які розкидані по Маріуполі та на околицях різних сіл у районі. З його слів, противник розташовує склади в різних місцях, аби не привертати увагу та не дати можливість зафіксувати всі об'єкти.

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"Ми давно мали цю інфу, але без прямого візуального доказу не брались стверджувати, бо воно навіть звучить дико. Але, ні. Тепер ми впевнені і окупантам буде складніше переховуватись", — наголосив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, 28 листопада радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські військові перекинули велику колону вантажівок у напрямку Новоазовська через Маріуполь. Він зазначив, що з Бердянського напрямку противник перекинув щонайменше десять вантажівок з БК, їх супроводжувала військова поліція.

29 листопада радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що Збройні сили Російської Федерації розпочали нову фазу широкомасштабних операцій в місті. Зокрема, окупанти вдаються до масових "зачисток", у чому їм допомагають місцеві союзники. Операції із "зачистки" противник проводить в сільських районах.