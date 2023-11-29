Перекривають дороги: під Маріуполем окупанти влаштували масові "зачистки", — Андрющенко

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, місцеві колаборанти активно співпрацюють з окупаційною адміністрацією і беруть участь у допитах місцевих жителів.

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Російські військові почали нову фазу широкомасштабних операцій в окупованому Маріуполі, вдаючись до масових "зачисток". У цьому процесі їм сприяють місцеві союзники. Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.

За попередженням радника мера міста, окупанти проводять операції із "зачистки" в сільських районах.

Так, у Стародубівці Мангушського району (частина Маріупольського) третій день тривають зачистки.

"Учора вперше село закрили на в'їзд і виїзд. Після Комишуватої та Дем'янівки вздовж траси на Крим пішли на північ у бік Бойового (Нікольський район) і Розівки (Запорізька область), де велика концентрація резервів", — інформує Андрющенко.

Те саме джерело також стверджує, що є повідомлення про колаборантів, які активно співпрацюють з окупаційною адміністрацією і причетні до допитів місцевих жителів.

Зокрема, повідомляється про двох зрадників — брата і сестру зі Стародубівки та Захарівки, яких особисто знає сам радник мера Маріуполя. Він зазначає, що ці особи не гребують катувати і здавати окупантам навіть власних сусідів і друзів.

Нагадаємо, також сьогодні, 28 листопада, Петро Андрющенко повідомив, що в Маріуполі зафіксували перевищення радіаційної норми в 15 разів. Загарбники намагаються заспокоїти місцеве населення, однак насправді вони лише намагаються замаскувати свої нові військові злочини.