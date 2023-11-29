Перекрывают дороги: под Мариуполем оккупанты устроили массовые "зачистки", — Андрющенко

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, местные коллаборанты активно сотрудничают с оккупационной администрацией и берут участие в допросах местных жителей.

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Российские военные начали новую фазу широкомасштабных операций в оккупированном Мариуполе, прибегая к массовым "зачисткам". В этом процессе им оказывают содействие местные союзники. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По предупреждению советника мэра города, оккупанты проводят операции по "зачистке" в сельских районах.

Так, в Стародубовке Мангушского района (часть Мариупольского) третий день продолжаются зачистки.

"Вчера впервые село закрыли на въезд и выезд. После Камышеватой и Демьяновки вдоль трассы на Крым пошли на север в сторону Боевого (Никольский район) и Розовки (Запорожская область), где большая концентрация резервов", — информирует Андрющенко.

Тот же источник также утверждает, что имеются сообщения о коллаборантах, активно сотрудничающих с оккупационной администрацией и причастных к допросам местных жителей.

В частности, сообщается о двух предателях — брате и сестре из Стародубовки и Захаровки, которых лично знает сам советник мэра Мариуполя. Он отмечает, что данные лица не брезгуют пытать и сдавать оккупантам даже собственных соседей и друзей.

Напомним, также сегодня, 28 ноября, Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе зафиксировали превышение радиационной нормы в 15 раз. Захватчики пытаются успокоить местное население, однако на самом деле они лишь пытаются замаскировать свои новые военные преступления.