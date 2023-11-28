"Черные пески": в Мариуполе в 15 раз вырос радиационный фон из-за действий оккупантов

По словам советника мэра города Петра Андрющенко, постоянные бомбардировки и обстрелы города в условиях российской оккупации спровоцировали повышение уровня радиационного фона на пляже "Песчаный" в районе порта.

Related video

В Мариуполе зафиксировано превышение радиационной нормы в 15 раз. Захватчики стараются успокоить местное население, однако на самом деле они лишь пытаются замаскировать свои новые военные преступления. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

"В Мариуполе зафиксировали в 15,5 раз повышенный радиационный фон на пляже "Песчаный" в районе порта. Уровень составил 4,04 мкЗв/ч при уровне безопасности для человека 0,26 мкЗв/ч. То есть в 15 раз больше безопасного", — рассказывает Андрющенко.

Замечено, что местные пропагандисты объясняли увеличение уровня радиации как "безопасное" для жителей явление, а также связывали его с "недавним штормом".

Впрочем, как подчеркивает Андрющенко, оба оправдания ошибочны.

"Действительно, в районе пляжа "Песчаный" существуют так называемые "черные пески", которые "фонят". И действительно, точечный уровень радиации этих песков при нормальной жизни мог навредить, только если проводить здесь системно кучу времени", — объясняет советник мэра Мариуполя.

Тем не менее, согласно его утверждениям, настоящей причиной "обнажения черных песков" не является шторм, а постоянные бомбардировки и обстрелы города в условиях российской оккупации.

"Однако не только "Песчаный". Если бы кто-то измерил уровень радиации на Азовстали на данный момент, а также сделал анализ состава почвы и пыли, разносимых ветром по городу и дождем в море, то картина стала бы по-настоящему апокалиптически яркая", — подчеркивает Андрющенко.

Он отметил, что именно поэтому оккупанты сейчас не проводят там замеры с целью скрыть содеянный ими экоцид.

Напомним, что российские оккупанты продолжают перебрасывать колонны техники из оккупированного Мариуполя в направлении Запорожья. В городе заметили 5 военных грузовиков. В трех из них было много людей не в военной форме.

17 ноября городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил о приезде вражеских подразделений, которые базируются на побережье Азовского моря и Молочного лимана, где у них расположены тренировочные базы.