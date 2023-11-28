Россия перебрасывает большую колонну техники через Мариуполь, — Андрющенко (видео)

По информации советника мэра города Петра Андрющенко, массово затоплены места базирования оккупантов в Седово и Менлекино — Ялта. Также значительно затруднено движение по "старой" дороге Урзуф-Бердянск.

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Российские оккупанты перебросили большую колонну грузовиков через временно оккупированный Мариуполь в направление Новоазовска. Об этом сообщает советник городского головы Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, с Бердянского направления оккупанты перебросили не менее 10 грузовиков с БК, которые сопровождали правоохранители.

"Военные перемещения не остановились из-за мегашторма. По меньшей мере 10 грузовиков с БК и "хламом" в сопровождении военной полиции указывает на переброску именно подразделения", — говорится в сообщении.

Кроме того, как отметил Андрющенко, снова наблюдается увеличение колонн топливозаправщиков.

Затоплены места базирования врага, движение затруднено

"Из хорошего. Массово затоплены базы базирования оккупантов в Седово (Новоазовский район), Менлекино — Ялта (Мариупольский район/Мангушская часть)", — добавил советник мэра.

По его информации, значительно затруднено движение по "старой" дороге Урзуф-Бердянск.

"Тотальные перебои со связью внесли определенный хаос в организацию мероприятий по ликвидации последствий непогоды", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, также сегодня, 28 ноября, Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе зафиксировали превышение радиационной нормы в 15 раз. Захватчики пытаются успокоить местное население, однако на самом деле они лишь пытаются замаскировать свои новые военные преступления.