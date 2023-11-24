ЗС РФ застосували нову тактику переміщення військової техніки: Андрющенко розповів подробиці

Четверту добу окупанти перекидають військову техніку з особовим складом у напрямку Донецька. До Новоазовська ворог перевозить "щось" військовими фурами, розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Збройні сили Російської Федерації почали використовувати нову тактику та напрям переміщень військової техніки. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

"Нова тактика та напрям переміщень", — сказав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що четверту добу з опівночі до третьої години ранку фіксується перекидання російських колон — по 10-15 вантажівок з особовим складом ЗС РФ через Маріуполь в напрямку Донецька. Крім цього, перекидання техніки в бік Бердянська та Розівки Запорізької області через Маріуполь залишаються помірно активними протягом дня.

Петро Андрющенко наголосив, що залишається питання щодо перевезення чогось невідомого військовими фурами в бік Новоазовська Донецької області.

"Продовжуємо спостереження", — додав він.

Нагадаємо, 21 листопада радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські військові продовжують перекидати колони військової техніки в напрямку Запорізької області. У Маріуполі помітили п'ять військових вантажівок, які рухалися до центру, у трьох з них було багато людей у військовій формі. Крім цього, з ними рухався автомобіль так званої військової поліції з озброєними російськими бойовиками.

Петро Андрющенко розповів, що окупанти в ніч з 17 на 18 листопада перекинули військову техніку через Маріуполь в напрямку Бердянська Запорізької області. Зокрема, мова йшла про понад 20 тягачів з танками та іншою гусеничною важкою технікою. З його слів, військові РФ повернулися до тактики перекидання техніки вночі.