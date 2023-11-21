Через Маріуполь: окупанти перекидають техніку на Запорізький напрямок, — мерія (фото)

За словами радника мера Андрющенка, у районі міста та на Запорізькому напрямку фіксується активність російських загарбників.

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Російські окупанти продовжують перекидати колони техніки з окупованого Маріуполя в напрямку Запоріжжя. Про це у власному телеграм-каналі повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Продовжено перекидання військових колон до 10 одиниць в напрямку Запоріжжя. Тенденція без змін і значних відмінностей за попередні дні", — зазначив він.

За словами Андрющенка, у місті помітили п'ять військових вантажівок, які рухалися до центру. У трьох з них було багато людей не у військовій формі. За ними рухалося авто так званої військової поліції із озброєними російськими військовими. І замикало це все невеличка цистерна з паливом.

"Судячи за все, або дезертири. Або нові невідомо звідки наловлені "контрактники". Одним словом — мʼясо на забій", — констатує радник мера.

І додає, що окупанти по території Бердянського району та міста Приазовське здійснюють зачистки узбережжя.

Перекидання військової техніки РФ — що відомо останніми днями

17 листопада міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що на тимчасово окуповану територію півдня України приїжджають нові ворожі підрозділи, які базуються на узбережжі Азовського моря та Молочного лиману, де у них розташовані тренувальні бази.

Крім того, з Маріуполя у бік Херсона 17 листопада рухалася величезна кількість паливозаправників, що свідчить про накопичення сил військами РФ.

Згодом у ніч на 18 листопада у тимчасово окупованому Маріуполі помітили понад 20 тягачів з танками та іншою важкою гусеничною технікою РФ, які окупанти перекинули в напрямку Бердянська Запорізької області. За словами Петра Андрющенка, повернення до тактики перекидання техніки вночі, характер та її складова вказують на можливе нове формування резервів на Запорізькому напрямку.

Важливо

Біля Маріуполя зафіксовано незвичайну активність ЗС РФ, — Андрющенко (фото)

Нагадаємо, Фокус писав, що 10 листопада в українському підпіллі розповіли, що Збройні сили Російської Федерації перекидали військову техніку з Воронежа до України. За даними партизанів, ворог перевозив на вагонах старі паливозаправники, "КамАЗи" для перевезення особового складу, причепи з бочками для палива та іншу спецтехніку.