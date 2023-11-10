ЗС РФ переправляють техніку з Воронежа до України: в "Атеш" розповіли деталі (відео)

Партизани зафіксували переміщення старих паливозаправників, "КамАЗів", причепів з бочками для палива та іншу спецтехніку.

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У Воронежі (Росія) українське підпілля зафіксувало ешелон військової техніки Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Наші агенти засікли переміщення військового ешелону у Воронежі, що прямував у бік України", — йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що ворог на вагонах перевозив старі паливозаправників, "КамАЗи" для перевезення особового складу, причепи з бочками для палива та іншу спецтехніку.

В українському підпіллі наголосили, що продовжують спостерігати за тим, як російські військові шукають на складах "хоча б якусь" робочу техніку, терміни придатності якої вже давно закінчилися.

"І весь цей мотлох вони (окупанти, — ред.) відправляють в Україну, в надії хоч якось виручити себе", — додали в підпіллі.

Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що російські військові почали переміщати військову техніку та особовий склад з Луганської області на Куп'янський напрямок. Партизанський рух зафіксував "активне" перекидання техніки РФ, проте пообіцяв зробити все, аби окупанти не доїхали до лінії фронту.

7 листопада в українському підпіллі розповіли про перекидання російської військової спецтехніки в тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. Партизани наголосили, що ворог перекидав ешелон техніки, зокрема ремонтно-евакуаційну машину РЕМ-КЛ, через залізничну станцію "Товарна".

Крім цього, 9 листопада в "Атеш" повідомили про те, що змогли розвідати 126-у окрему бригаду берегової оборони Російської Федерації в Перевальному в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, вдалося дізнатися кількість, стан та номенклатуру техніки ворога.