"БМ "Ураган" і гаубиці Д-30": у Криму помітили колони старої техніки ЗС РФ, — АТЕШ (фото)

Партизани зазначають, що росіяни продовжують діставати зі своїх складів усю стару техніку, яка навряд чи обслуговувалась належним чином.

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У тимчасово окупованому Криму учасники військового партизанського руху зафіксували переміщення застарілої військової техніки Збройних сил Російської Федерації. Про це 11 листопада повідомив рух "Атеш".

Учасники спротиву помітили рух колони військової техніки дорогою Т0108 у бік Чорноморська. За їх інформацією, перед цим ешелон із технікою прибув на залізничну станцію "Євпаторія-товарна".

Партизани зафіксували переміщення трьох РСЗВ (реактивних систем залпового вогню — ред.) БМ-27 "Ураган", модифікації 1975 років. Також було помічені зняті з озброєння ЗС РФ 8 одиниць гаубиць "Д-30".

Агенти "Атеш" зазначають, що росіяни продовжують діставати зі своїх складів усю стару техніку, яка навряд чи обслуговувалась належним чином.

"Такий оборот подій наводить на думку, що їх ресурси закінчуються, і їх поразка стає лише питанням часу", — підсумували в спротиві.

Ситуація у Криму

1 листопада повідомлялося, що росіяни на Кримському мосту встановили димову завісу та припинили проходження морських суден. Так званий "губернатор" Севастополя повідомив, що є задимлення у Севастопольській бухті — це димове маскування. О 09:49 було оголошено повітряну тривогу. Стверджувалось, начебто півострову загрожує ракетна атака з боку України.

Також, о 10:28 у місцевих пабліках написали, що працювали сили ППО РФ: "Усі цілі збили. До Криму нічого не долетіло", — ідеться в одному з дописів.

Зазначимо, 30 жовтня російська влада повідомила про "масовану ракетну атаку" по території Криму. Запевняли, що летіло вісім ракет Storm Shadow: їх усі начебто перехопили. Тим часом губернатор Развожаєв розповів про наслідки "падіння уламків" — їх помітили у десяти точках навколо Севастополя.