ВС РФ переправляют технику из Воронежа в Украину: в "Атеш" рассказали детали (видео)

Партизаны зафиксировали перемещение старых топливозаправщиков, "КамАЗов", прицепов с бочками для топлива и другую спецтехнику.

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В Воронеже (Россия) украинское подполье зафиксировало эшелон военной техники Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наши агенты засекли перемещение военного эшелона в Воронеже, который направлялся в сторону Украины", — говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что враг на вагонах перевозил старые топливозаправщики, "КамАЗы" для перевозки личного состава, прицепы с бочками для топлива и другую спецтехнику.

В украинском подполье отметили, что продолжают наблюдать за тем, как российские военные ищут на складах "хотя бы какую-то" рабочую технику, сроки годности которой уже давно закончились.

"И весь этот хлам они (оккупанты, — ред.) отправляют в Украину, в надежде хоть как-то выручить себя", — добавили в подполье.

Напомним, 20 октября стало известно, что российские военные начали перемещать военную технику и личный состав из Луганской области на Купянское направление. Партизанское движение зафиксировало "активную" переброску техники РФ, однако пообещало сделать все, чтобы оккупанты не доехали до линии фронта.

7 ноября в украинском подполье рассказали о переброске российской военной спецтехники во временно оккупированной Евпатории в Крыму. Партизаны отметили, что враг перебрасывал эшелон техники, в частности ремонтно-эвакуационную машину РЭМ-КЛ, через железнодорожную станцию "Товарная".

Кроме этого, 9 ноября в "Атеш" сообщили о том, что смогли разведать 126-ю отдельную бригаду береговой обороны Российской Федерации в Перевальном во временно оккупированном Крыму. В частности, удалось узнать количество, состояние и номенклатуру техники врага.