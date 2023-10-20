ВС РФ перебрасывают технику из Луганска для штурма Купянска, — "Атеш" (видео, карта)

Представители подполья отмечают, что активно действуют на территории Луганской области и успешно осуществляют диверсии против оккупационных войск.

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Вооруженные силы Российской Федерации перемещают военную технику и личный состав из временно оккупированного Луганска на Купянское направление, сообщило 20 октября в Telegram крымское партизанское движение "Атеш".

По информации партизан, россияне перебрасывает технику и войска на этот участок фронта довольно "активно".

"Наши агенты ведут систематическое наблюдение за оккупантами в Луганске. Мы отмечаем активное перемещение техники и личного состава ВС РФ для наступления на Купянском направлении", — говорится в публикации.

В "Атеш" отметили, что "делают все, чтобы оккупанты не доехали к линии фронта".

Так, подпольщики продолжают проводить в Луганске множество успешных диверсий, в ходе которых повреждают и ликвидируют технику россиян.

В частности, за прошлую неделю партизаны "минусовали" технику, которую теперь противник не сможет использованы по "назначению".

Партизанами были уничтожены:

3 грузовика марки "Урал";

2 автоцистерны;

3 автобуса.

Ситуация на Купянском направлении

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, а также 12 атак у Надии Луганской области.

Также, по информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в ночь на 20 октября враг нанес ракетный удар по поселку городского типа Купянск-Узловой Купянского района. "Зафиксировано попадание в землю. Повреждены окрестные магазины, пострадавших нет", — сообщил Синегубов.

Напомним, 20 октября сообщалось, что ВСУ за сутки уничтожили 1380 оккупантов и 120 бронемашин. По данным командования, за последние сутки на фронте произошло 90 боевых столкновений.