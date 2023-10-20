ВС РФ возобновили наступление на Авдеевку и потеряли более 50 танков, — Генштаб (видео)

По данным командования, украинские защитники также сдерживают оккупантов возле Марьинки и на Шахтерском направлении.

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Вооруженные силы Российской Федерации возобновили наступление на Авдеевку, а также ведут боевые действия на Купянском направлении. Наши воины стойко держат оборону. Об этом 20 октября сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона "Единые новости".

"На Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток окружить Авдеевку. Но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Так, за прошедшие сутки потери врага на этом направлении составили убитыми и ранеными почти 900 российских оккупантов", — сказал он.

Карта боевых действий по состоянию на 22:45 19 октября Фото: deepstatemap.live

В районе Авдеевки Силы обороны уничтожили более 50 танков и 100 единиц бронированной техники противника.

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Ситуация на фронте

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на утро 20 октября, защитники сдерживают оккупантов возле Марьинки и на Шахтерском направлении. На Купянском направлении, как отметил спикер, ВСУ за сутки отбили 30 атак противника.

Отбили атаки в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное и Северное Донецкой области. Враг понес многочисленные потери.

Всего за сутки было уничтожено:

1380 человек личного состава;

55 танков;

120 БМП;

29 артиллерийских систем;

4 РСЗО;

8 БПЛА оперативно-тактического уровня;

1 крылатую ракету;

33 единицы автомобильной техники.

Кроме того, ВСУ продвинулись на левобережье Херсонщины и ждут подкрепления. По данным аналитиков, текущие действия Сил обороны Украины кажутся больше, чем прошлые тактические рейды, а видеозаписи с геолокацией свидетельствуют о присутствии ВСУ вдоль береговой линии и в районе Антоновского железнодорожного моста, несмотря на российские контратаки.