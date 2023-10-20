ЗС РФ відновили наступ на Авдіївку та втратили понад 50 танків, — Генштаб (відео)

За даними командування, українські захисники також стримують окупантів біля Мар'їнки та на Шахтарському напрямку.

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Збройні сили Російської Федерації відновили наступ на Авдіївку, а також ведуть бойові дії на Куп'янському напрямку. Наші воїни стійко тримають оборону. Про це 20 жовтня повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На Авдіївському напрямку ворог відновив наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Так, минулої доби втрати ворога на цьому напрямку склали вбитими та пораненими майже 900 російських окупантів", — сказав він.

Мапа бойових дій станом на 22:45 19 жовтня Фото: deepstatemap.live

У районі Авдіївки Сили оборони знищили понад 50 танків та 100 одиниць броньованої техніки противники.

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Ситуація на фронті

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на ранок 20 жовтня, захисники стримують окупантів біля Мар'їнки та на Шахтарському напрямку. На Куп'янському напрямку, як зазначив речник, ЗСУ за добу відбили 30 атак противника.

Відбили атаки у районах населених пунктів Новокалинове, Степове та Сєверне Донецької області. Ворог поніс численні втрати.

Загалом за добу було знищено:

1380 особового складу;

55 танків;

120 БМП;

29 артилерійських систем;

4 РСЗВ;

8 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

1 крилату ракету;

33 одиниці автомобільної техніки.

Крім того, ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини і чекають підкріплення. За даними аналітиків, поточні дії Сил оборони України здаються більшими, ніж минулі тактичні рейди, а відеозаписи з геолокацією свідчать про присутність ЗСУ вздовж берегової лінії і в районі Антонівського залізничного мосту, попри російські контратаки.