ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини і чекають підкріплення, — ISW (карти боїв)

За даними аналітиків, поточні дії Сил оборони України здаються більшими, ніж минулі тактичні рейди, а відеозаписи з геолокацією свідчать про присутність ЗСУ вздовж берегової лінії і в районі Антонівського залізничного мосту, попри російські контратаки.

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Сили оборони України просунулися вглиб окупованої території на лівобережжі Херсонської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни, опублікованому 19 жовтня.

Російські джерела продовжують обговорювати більші українські наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області 19 жовтня. Українські збройні сили, ймовірно, підтримують обмежену присутність у деяких районах лівого берега поблизу берегової лінії річки Дніпро та Антонівського залізничного мосту.

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Велика сіра зона чи прогрес ЗСУ. Українська армія зайшла на лівобережжя Херсонщини

Один із відомих російських блогерів заявив 19 жовтня, що дві диверсійно-розвідувальні групи бригади морської піхоти України провели форсування річки Дніпро, розгромили російські збройні сили в цьому районі та закріпилися в селі Кринки.

Інший військовий блогер стверджував, що російська піхота контратакувала і відкинула українські збройні сили назад до околиць села, але зазначив, що ЗСУ все ще контролюють деякі будинки в Кринках і очікують приходу підкріплення в цьому районі. Інший російський блогер заявив, що українські збройні сили використовували більше живої сили в атаках на Кринки, ніж раніше. Кілька російських джерел, включно з головою окупаційної адміністрації Херсонської області Володимиром Сальдо, стверджували, що російські збройні сили змогли відкинути Сили оборони від району Пойма-Пищанівка-Підстепне до берегової лінії річки Дніпро і позицій під Антонівським залізничним мостом. За їхнім твердженням, українські збройні сили намагаються відпочити й перегрупуватися під постійними російськими авіаційними та артилерійськими ударами.

Ситуація на лівобережжі Херсона

Важливо зазначити, що український Генеральний штаб офіційно не коментував українських операцій на східному березі, проте 19 жовтня повідомив про російські авіаудари по Піщанівці, що свідчить про дії ЗСУ в цьому районі.

Попри те, що російські джерела продовжують представляти дещо відмінні оцінки масштабів українських атак на лівому березі, американські аналітики наголошують, що поточні дії українських збройних сил видаються більшими, ніж тактичні рейди, які спостерігалися раніше, і що відеозаписи з геолокацією свідчать про наявність українських збройних сил уздовж берегової лінії та в районі Антонівського залізничного мосту, попри російські контратаки.

Нагадаємо, OSINT-розслідувачі проаналізували відео російських військкорів й дійшли висновку, що бої справді ведуться на лівобережжі Херсонської області. Крім того, у своїх повідомленнях росіяни стверджують, що бійці Сил оборони зуміли взяти в полон офіцера ЗС РФ.