Велика сіра зона чи прогрес ЗСУ. Українська армія зайшла на лівобережжя Херсонщини

Генштаб побічно підтвердив форсування Дніпра українськими бійцями. Те саме кажуть військові експерти та військовослужбовці. Україна може намагатись зрозуміти, чи можливо розширити плацдарм в Херсонській області, вважають аналітики.

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Українські Сили оборони почали наступальні дії на лівому березі Херсонської області. Наразі невідомо, яких масштабів, але в ISW пишуть, що ЗСУ мали успіхи. Фокус розібрався, що відбувається на півдні України.

Аналітики стверджують, що частини двох бригад морської піхоти ЗСУ десантувалися на лівий берег річки Дніпро в Херсонській області. У доповіді, з посиланням на російські джерела, стверджується, що ЗСУ просунулись до Піщанівки та Пойми.

ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонської області

В Генеральному штабі та Міноборони офіційно не коментували ситуацію, але у ранковому звіті Генштабу опосередковано повідомили про просування ЗСУ.

"Авіаційних ударів російські окупанти завдали по Піщаному Харківської області; Невському, Новолюбівці, Білогорівці Луганської області; Спірному, Кам’янці, Кліщіївці, Курдюмівці, Диліївці, Нью-Йорку, Авдіївці, Новомихайлівці, Старомайорському, Урожайному Донецької області; Новодарівці Запорізької області; Новобериславу, Козацькому, Ольгівці, Придніпровському, Піщанівці Херсонської області", — йдеться у звіті Генштабу.

OSINT-аналітик Cloooud, який допомагає вести втрати у проєкті Oryx, каже, що наступ розпочався декілька днів тому. Українська артилерія активно знищувала російську артилерію, системи ППО, радари та позиції окупантів біля узбережжя. Наразі дії зі знищення російських систем РЕБ та спостереження продовжуються.

Для ударів українські військові масово використовують FPV-дрони. Таким чином знищили гармати Д-30 та Д-20, а також систему РЕБ "Полюс-21" та інші. Наразі говорити про звільнення населених пунктів не можна. Тривають бойові дії. Разом з тим аналітик опублікував фотографію з лівого берега Дніпра з видом на правий.

Фото з лівого берега Херсонської області

Також українській бойовий медик Петро Конопля у своєму телеграм-каналі "Бойова конопля" теж підтверджує просування Сил оборони.

"Мої хлопці форсували Дніпро і закріпились на Херсонському напрямку", — написав Конопля.

Допис Петра Коноплі про просування ЗСУ на Херсонському напрямку

"Намацують російську оборону" — військові аналітики про наступ в Херсонській області

Військовий експерт та координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів Фокусу, що рейди ЗСУ на півдні України дозволяють розширювати сіру зону. Окупанти вже її не контролюють, проте завдають ударів.

"Після звільнення правобережжя Херсонської області, майже одразу почалися висадки десанту і виконання функціонала ДРГ на лівобережжі. По всій лінії фронту це відбувається — у Запорізькій, Луганській та Донецькій. Навіть у Криму ми нещодавно спостерігали висадку десанту, але там же не розширюється бойова зона", — зазначив фахівець.

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Початок наступу. Десант ЗСУ розширив сіру зону на Херсонщині, чи будуть активні бої

Проте він підкреслює, що говорити про створення плацдарму ще зарано. Невеликі диверсійно-штурмові групи виконують завдання військового рівня.

Схожу думку висловив військовий аналітик, екскомандир роти батальйону "Айдар" та директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в ефірі Radio NV. Він каже, що ЗСУ можуть "намацувати" російську оборону. За його словами контрнаступ ЗСУ мав розпочатись й на лівобережжі Херсонщини. На заваді "Дня Д" став підрив окупантами Каховської ГЕС, але зараз ситуація змінилась. Течія вже не така сильна, ґрунт підсох, тому українська армія потрохи ходить в рейди на територію тимчасово окупованої Херсонської області. Біля Антонівського мосту є стаціонарний пункт ЗСУ, але його поки не вдається розширити далі.

"Це точно більший рейд, ніж все, що ми спостерігали. Навіть рейд на Козачі Лагері був від початку рейдом, планувалось, що ми зайдемо та вийдемо. Наразі задіяні частини морської піхоти, але до цього там діяли частини ГУР та ССО. Це може бути розширений рейд, або таке вже серйозне намацування оборони, щоб зрозуміти, можливо чи неможливо там десантуватись", — пояснив Євген Дикий додавши, що про результат можна буде говорити найближчими днями.

Відео з тайм-кодом

Нагадаємо, 19 жовтня в ISW написали, що ЗСУ просунулися під Бахмутом та Роботиним.

18 жовтня Фокус розбирався, що окупанти повідомляли про прорив ЗСУ на лівому березі Херсонської області.