"Широкомасштабна атака": ЗСУ просунулися під Бахмутом і Роботиним, — ISW (карти)

За даними американських аналітиків, українські сили продовжують наступ на лінії Копані-Роботине-Новопрокопка-Вербове. Піхотні групи здійснюють атаки з використанням декількох бойових машин і груп по 20 осіб у кожній з них.

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Українські військові досягли значних успіхів під час наступальних операцій на південь від міста Бахмут. За даними окупантів, українські війська перетнули залізничні колії в районі Кліщіївки. Також відзначається частковий успіх українських сил на південь від Роботиного. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 18 жовтня.

Ситуація на фронті: Харківська та Луганська області

За даними аналітиків, 18 жовтня ЗС РФ зробили наступальні дії в районі Куп'янська, але офіційних підтверджень наступу не надійшло. Попри заяви російських "військових кореспондентів" про просування російських військ на північний схід від Куп'янська вночі 17 жовтня, ISW не виявив доказів, що підтверджують ці твердження.

Міністерство оборони Великої Британії також повідомило, що російська наступальна активність значно збільшилася на Куп'янсько-Лиманському напрямку за останні два тижні. Зазначається, що підрозділи 6-ї загальновійськової армії, 1-ї гвардійської танкової армії та 25-ї загальновійськової армії РФ атакували цей фронт з обмеженим успіхом.

Карта боїв: Луганська область і Куп'янський напрямок Фото: ISW

Заяви Міноборони Росії свідчать, що російські сили відбили українські атаки в районах Синьківки, Іванівки, Первомайського та Орлянки.

Водночас російський "військкор" стверджував, що російські війська просуваються в напрямку Макіївки вночі 17 жовтня, хоча аналітики не знайшли доказів цього твердження. Також повідомляється про продовження бойових дій у районі Торського.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські сили зуміли відбити російські атаки поблизу Макіївки.

Ситуація на фронті: Донецька область

На передовій у Донецькій області 18 жовтня українські війська продовжували проводити наземні атаки в напрямку Бахмута і, за повідомленнями, просунулися на південь від міста.

Кілька російських "військкорів" стверджували, що українські сили продовжують наступ на залізничну лінію в районі Кліщіївки. Один із них стверджував, що українські сили просунулися на північний схід від Кліщіївки, тоді як інший повідомив про перетин українськими захисниками залізниці біля терикона в цьому районі.

Ситуація навколо Бахмута Фото: ISW

Генеральний штаб ЗСУ також повідомив, що українські сили змогли відбити російські атаки поблизу Кліщіївки.

Згідно з геолокаційними даними від 17 жовтня, представленими у звіті, українські сили, можливо, провели обмежену контратаку на північ від траси E50, на південь від Авдіївки, і нібито просунулися місцевою вулицею Соборною в напрямку ресторану "Царське полювання" на південній околиці Авдіївки.

Мер Авдіївки Віталій Барабаш зазначив, що російські збройні сили, мабуть, перегруповуються під містом, і попередив про можливість нової хвилі бойових дій найближчими днями.

Ситуація на фронті на Донбасі Фото: ISW Ситуація на фронті в районі Донецька Фото: ISW

Російські джерела дедалі частіше висловлюють невдоволення умовами, в яких діють їхні війська в районі Авдіївки, зазначають американські аналітики.

Геолокаційні дані, опубліковані 17 жовтня, вказують на те, що українські сили, можливо, провели обмежену контратаку на північ від траси E50, на південь від Авдіївки. Російський "військовий кореспондент" стверджував, що українські сили поліпшили свої позиції в районі Водяного і зайняли нові позиції в суміжній лісовій зоні.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що українські сили змогли відбити понад 20 атак з боку російських збройних сил поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. Представник 79-ї окремої десантно-штурмової бригади України Ярослав Чепурний заявив, що останніми тижнями російські збройні сили посилили артилерійські, безпілотні та керовані авіаційні удари по Мар'їнці та повідомив, що окупанти зазвичай атакують кілька українських позицій у цьому районі.

Ситуація на фронті: південний напрямок

Російський батальйон "Восток" повідомив про те, що українські сили атакували невизначену ділянку лінії фронту поблизу кордону Донецько-Запорізької областей вночі 17 на 18 жовтня.

Ситуація на Запорізькому напрямку Фото: ISW

Генеральний штаб ЗСУ стверджує, що українські сили зуміли відбити російські атаки поблизу Новомайорського і на південь від Золотої Ниви та Пречистівки.

Ситуація на фронті в районі Роботиного Фото: ISW

18 жовтня українські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області і, за повідомленнями, домоглися часткового успіху на південь від Роботиного.

Російські "військкори" заявляли, що українські сили продовжують наступ на лінії Копані-Роботине-Новопрокопка-Вербове. Стверджується, що українські піхотні групи здійснили "широкомасштабну" атаку на Вербове і Новопрокопівку з використанням декількох бойових машин і груп по 20 осіб у кожній з них.

Російські ЗМІ також писали про наступ українських сил у районі Копані 17 жовтня.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська без успіху спробували відновити втрачені позиції на схід від Малої Токмачки й на південний захід від Роботиного.

Ситуація на фронті в районі Малої Токмачки Фото: ISW

За словами представника Таврійського угруповання військ України полковника Олександра Штупуна, російські війська постійно перевіряють оборону українських сил і намагаються повернути втрачені позиції на південний захід від Роботиного.

Важливо

Росіяни почали наступ на Авдіївку, щоб відтягнути ЗСУ від Роботиного, — ISW

Нагадаємо, 18 жовтня з'явилися повідомлення російських ЗМІ про те, що Сили оборони України нібито форсували Дніпро в Херсонській області. Нібито ЗСУ вдалося висадитися на лівому березі Дніпра — вони закріпилися і тримають оборону.

Раніше, 14 жовтня, в ISW з посиланням на військового оглядача Олександра Коваленка повідомляли, що ЗС РФ готуються до оборони лівого берега Херсонської області. Окупанти побоюються українських десантних операцій, тому мінують територію і будують оборонні укріплення.