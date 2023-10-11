Росіяни почали наступ на Авдіївку, щоб відтягнути ЗСУ від Роботиного, — ISW

За словами аналітиків, окупанти розгорнули нерегулярні сили вздовж лінії фронту. Йдеться про елементи 1-го армійського корпусу так званої "ДНР", а також добровольчі формування.

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Російські війська відновили наступальні дії біля Авдіївки Донецької області, а також на заході Запорізької області, щоб відтягнути ЗСУ від Роботиного. Про це повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 10 жовтня йдеться, що ЗС РФ почали наступати в Донецькій області, а також у Запорізькій області на лінії П'ятихатки-Жереб'янки.

За словами аналітиків, Генштаб ЗСУ підтвердив, що три російські батальйони дійсно пішли в наступ. Однак експерти поки що не знайшли підтверджень тому, що окупантам вдалося просунутися.

Повідомляється, що російські військові блогери описали наступ біля Авдіївки як велику операцію, метою якої є оточення угруповання ЗСУ і захоплення населеного пункту. Однак для виконання такого завдання ЗС РФ знадобиться значно більше сил.

У звіті йдеться, що росіяни розгорнули нерегулярні сили вздовж лінії фронту. Йдеться про елементи 1-го армійського корпусу так званої "ДНР", а також добровольчі формування. На цій лінії аналітики не помітили розгортання регулярних військ ЗС РФ.

Експерти припустили, що посилення наступальних операцій росіян покликане перешкоджати перекиданню українських резервів на критичні ділянки фронту.

Нагадаємо, що на Telegram-каналі моніторингової спільноти DeepState повідомили, що 10 жовтня був одним із найважчих днів для українських військ в Авдіївці. Так, російські окупанти зробили спробу атакувати кількома колонами і десантом. Повідомляється, що росіяни також використовували в наступі артилерію, авіацію, атакували ракетами. Колони ЗС РФ почали рух одразу з кількох населених пунктів.