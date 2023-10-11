Россияне начали наступление на Авдеевку, чтобы оттянуть ВСУ от Работино, — ISW

По словам аналитиков, оккупанты развернули нерегулярные силы вдоль линии фронта. Речь идет об элементах 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР", а также добровольческих формированиях.

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Российские войска возобновили наступательные действия возле Авдеевки Донецкой области, а также на западе Запорожской области, чтобы оттянуть ВСУ от Работино. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 10 октября говорится, что ВС РФ начали наступать в Донецкой области, а также в Запорожской области на линии Пятихатки-Жеребянки.

По словам аналитиков, Генштаб ВСУ подтвердил, что три российские батальоны действительно пошли в наступление. Однако эксперты пока не нашли подтверждений тому, что оккупантам удалось продвинуться.

Сообщается, что российские военные блогеры описали наступление возле Авдеевки как большую операцию, целью которой является окружение группировки ВСУ и захват населенного пункта. Однако для выполнения такой задачи ВС РФ понадобится куда больше сил.

В отчете говорится, что россияне развернули нерегулярные силы вдоль линии фронта. Речь идет об элементах 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР", а также добровольческих формированиях. На этой линии аналитики не заметили развертывания регулярных войск ВС РФ.

Эксперты предположили, что усиление наступательных операций россиян призвано препятствовать переброске украинских резервов на критические участки фронта.

Напомним, что на Telegram-канале мониторингового сообщества DeepState сообщили, что 10 октября был одним из самых тяжелых дней для украинских войск в Авдеевке. Так, российские оккупанты предприняли попытку атаковать несколькими колоннами и десантом. Сообщается, что россияне также использовали в наступлении артиллерию, авиацию, атаковали ракетами. Колонны ВС РФ начали движение сразу с нескольких населенных пунктов.