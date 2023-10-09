Ворог відновив мінування, аби не дати ЗСУ просунутися на Запорізькому напрямку, — ISW

Ворог почав мінувати ділянку в районі Роботине-Вербове, яка раніше була розчищена, для того, щоб досягти "тактичної несподіванки".

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Збройні сили Російської Федерації намагаються не допустити просування Збройних сил України в Запорізькій області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 8 жовтня.

"Російські війська посилюють мінування в районі Роботине-Вербове та намагаються закріпити українські сили на ділянках фронту подалі від західної Запорізької області", — йшлося в повідомленні.

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Зі слів російських військкорів, окупанти почали мінувати територію на лінії Роботине-Вербове, яка була раніше розчищена, для того, аби досягти "тактичної несподіванки". Російський блогер заявив, що військові РФ нібито посилили тактичні наступальні операції на кількох напрямках фронту за межами Запорізької області для того, щоб розтягнути оборону українських військових.

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун наголосив, що ворог намагається зафіксувати Сили оборони на Авдіївському та Мар'їнському напрямках та не дати ЗСУ перекинути резерви на Запорізький напрямок.

Запорізький напрямок Запорізький напрямок

Нагадаємо, 8 жовтня в Інституті вивчення війни заявили, що українські військові продовжують просуватися в районі Бахмута та західній частині Запорізької області. Зокрема, бійці досягли часткового успіху в напрямку на схід від Андріївки.

У щоденному звіті за 3 вересня аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що на Оріхівському напрямку почали спостерігатися погіршені бойові можливості в деяких підрозділів Збройних сил Російської Федерації.