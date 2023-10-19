Большая серая зона или прогресс ВСУ. Украинская армия зашла на левобережье Херсонской области

Генштаб косвенно подтвердил форсирование Днепра украинскими бойцами. То же самое говорят военные эксперты и военнослужащие. Украина может пытаться понять, возможно ли расширить плацдарм в Херсонской области, считают аналитики.

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Украинские Силы обороны начали наступательные действия на левом берегу Херсонской области. Пока неизвестно, каких масштабов, но в ISW пишут, что ВСУ имели успехи. Фокус разобрался, что происходит на юге Украины.

Аналитики утверждают, что части двух бригад морской пехоты ВСУ десантировались на левый берег реки Днепр в Херсонской области. В докладе, со ссылкой на российские источники, утверждается, что ВСУ продвинулись к Песчановке и Пойме.

ВСУ зашли на левый берег Херсонской области

В Генеральном штабе и Минобороны официально не комментировали ситуацию, но в утреннем отчете Генштаба косвенно сообщили о продвижении ВСУ.

"Авиационные удары российские оккупанты нанесли по Песчаному Харьковской области; Невскому, Новолюбовке, Белогоровке Луганской области; Спорному, Каменке, Клищиевке, Курдюмовке, Дилиевке, Нью-Йорке, Авдеевке, Новомихайловке, Старомайорскому, Урожайному Донецкой области; Новодаровке Запорожской области; Новобериславу, Казацком, Ольговке, Приднепровском, Песчановке Херсонской области", — говорится в отчете Генштаба.

OSINT-аналитик Cloooud, который помогает вести потери в проекте Oryx, говорит, что наступление началось несколько дней назад. Украинская артиллерия активно уничтожала российскую артиллерию, системы ПВО, радары и позиции оккупантов у побережья. Сейчас действия по уничтожению российских систем РЭБ и наблюдения продолжаются.

Для ударов украинские военные массово используют FPV-дроны. Таким образом уничтожили пушки Д-30 и Д-20, а также систему РЭБ "Полюс-21" и другие. Сейчас говорить об освобождении населенных пунктов нельзя. Продолжаются боевые действия. Вместе с тем аналитик опубликовал фотографию с левого берега Днепра с видом на правый.

Фото с левого берега Херсонской области

Также украинский боевой медик Петр Конопля в своем телеграм-канале "Боевая конопля" тоже подтверждает продвижение Сил обороны.

"Мои ребята форсировали Днепр и закрепились на Херсонском направлении", — написал Конопля.

Сообщение Петра Конопли о продвижении ВСУ на Херсонском направлении

"Нащупывают российскую оборону" — военные аналитики о наступлении в Херсонской области

Военный эксперт и координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал Фокусу, что рейды ВСУ на юге Украины позволяют расширять серую зону. Оккупанты уже ее не контролируют, однако наносят удары.

"После освобождения правобережья Херсонской области, почти сразу начались высадки десанта и выполнения функционала ДРГ на левобережье. По всей линии фронта это происходит — в Запорожской, Луганской и Донецкой. Даже в Крыму мы недавно наблюдали высадку десанта, но там же не расширяется боевая зона", — отметил специалист.

Важно

Начало наступления. Десант ВСУ расширил серую зону на Херсонщине, будут ли активные бои

Однако он подчеркивает, что говорить о создании плацдарма еще рано. Небольшие диверсионно-штурмовые группы выполняют задачи военного уровня.

Похожее мнение высказал военный аналитик, экс-командир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV. Он говорит, что ВСУ могут "нащупывать" российскую оборону. По его словам контрнаступление ВСУ должно было начаться и на левобережье Херсонской области. Помешал "Дню Д" подрыв оккупантами Каховской ГЭС, но сейчас ситуация изменилась. Течение уже не такое сильное, почва подсохла, поэтому украинская армия понемногу ходит в рейды на территорию временно оккупированной Херсонской области. Возле Антоновского моста есть стационарный пункт ВСУ, но его пока не удается расширить дальше.

"Это точно больший рейд, чем все, что мы наблюдали. Даже рейд на Казачьи Лагеря был изначально рейдом, планировалось, что мы зайдем и выйдем. Сейчас задействованы части морской пехоты, но до этого там действовали части ГУР и ССО. Это может быть расширенный рейд, или такое уже серьезное нащупывание обороны, чтобы понять, возможно или невозможно там десантироваться", — пояснил Евгений Дикий добавив, что о результате можно будет говорить в ближайшие дни.

Видео с тайм-кодом

Напомним, 19 октября в ISW написали, что ВСУ продвинулись под Бахмутом и Роботиным.

18 октября Фокус разбирался, что оккупанты сообщали о прорыве ВСУ на левом берегу Херсонской области.