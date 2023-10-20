ВСУ продвинулись на левобережье Херсонщины и ждут подкрепления, — ISW (карты боев)

По данным аналитиков, текущие действия Сил обороны Украины кажутся более крупными, чем прошлые тактические рейды, а видеозаписи с геолокацией свидетельствуют о присутствии ВСУ вдоль береговой линии и в районе Антоновского железнодорожного моста, несмотря на российские контратаки.

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Силы обороны Украины продвинулись вглубь оккупированной территории на левобережье Херсонской области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны, опубликованном 19 октября.

Российские источники продолжают обсуждать более крупные украинские наземные операции на восточном (левом) берегу Херсонской области 19 октября. Украинские вооруженные силы, вероятно, поддерживают ограниченное присутствие в некоторых районах левого берега вблизи береговой линии реки Днепр и Антоновского железнодорожного моста.

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Большая серая зона или прогресс ВСУ. Украинская армия зашла на левобережье Херсонской области

Один из известных российских блогеров заявил 19 октября, что две диверсионно-разведывательные группы бригады морской пехоты Украины провели форсирование реки Днепр, разгромили российские вооруженные силы в этом районе и закрепились в селе Крынки.

Другой военный блогер утверждал, что российская пехота контратаковала и отбросила украинские вооруженные силы назад к окраинам села, но отметил, что ВСУ все еще контролируют некоторые дома в Крынках и ожидают прихода подкрепления в этом районе. Другой российский блогер заявил, что украинские вооруженные силы использовали больше живой силы в атаках на Крынки, чем ранее. Несколько российских источников, включая главу оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо, утверждали, что российские вооруженные силы смогли отбросить Силы обороны от района Пойма-Писчановка-Подстепное к береговой линии реки Днепр и позициям под Антоновским железнодорожным мостом. По их утверждению, украинские вооруженные силы пытаются отдохнуть и перегруппироваться под постоянными российскими авиационными и артиллерийскими ударами.

Ситуация на левобережье Херсона

Важно отметить, что украинский Генеральный штаб официально не комментировал украинские операции на восточном берегу, однако 19 октября сообщил о российских авиаударах по Писчановке, что свидетельствует о действиях ВСУ в этом районе.

Несмотря на то, что российские источники продолжают представлять несколько различающиеся оценки масштабов украинских атак на левом берегу, американские аналитики подчеркивают, что текущие действия украинских вооруженных сил кажутся более крупными, чем ранее наблюдавшиеся тактические рейды, и что видеозаписи с геолокацией свидетельствуют о наличии украинских вооруженных сил вдоль береговой линии и в районе Антоновского железнодорожного моста, несмотря на российские контратаки.

Напомним, OSINT-расследователи проанализировали видео российских военкоров и пришли к выводу, что бои действительно ведутся на левобережье Херсонской области. Кроме того, в своих сообщениях россияне утверждают, что бойцы Сил обороны сумели взять в плен офицера ВС РФ.