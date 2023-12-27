Як "живий щит": окупанти знову використовують маріупольців для оборони міста

За словами радника мера Петра Андрющенка, загарбники збільшили кількість потенційно військових баз у житловій забудові в тимчасово окупованому Маріуполі.

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Російські військові перейшли до динамічного переміщення своїх військових і складів боєприпасів у межах тимчасово окупованого міста Маріуполь через системне спрацьовування ППО. При цьому загарбники залучають цивільних, розміщуючись у кварталах, де проживають люди. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Намагаються зменшити кількість після кількість (особового складу і складів БК — ред.) у Кальміуському районі переміщенням у Центральний і Приморський райони міста", — повідомляє він.

Наразі ворожі сили продовжують активні пересування в напрямку Бердянська. За даними Андрющенка, виявлено понад десять вантажівок із бойовими комплектами та щонайменше один комплекс для дистанційного розмінування.

Також відзначається збільшення кількості потенційно військових баз у житлових районах з боку окупантів.

"У пріоритеті Приморський район через високу кількість колишніх гуртожитків серед цивільної забудови. Знову активне використання тактики "живого щита", — підсумовує Андрющенко.

Кількома днями раніше Петро Андрющенко розповів, як у Маріуполі ставляться до "кадирівців". За його словами, коли відбувалася ротація чеченських військ, їм влаштували диверсію. Біотуалети, якими користуються ці окупанти, наповнили папером і підпалили — тепер кадирівці в мороз "бігають по кущах".