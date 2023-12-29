Не обійшлося без партизанів: у Маріуполі окупанти отруїлись алкоголем, — Андрющенко

За словами радника мера, алкоголь, яким отруїлися росіяни, поставило місцевим "наливайкам" українське підпілля. Після інциденту окупаційна влада нагадала про заборону продажу таких напоїв військовим.

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У тимчасово окупованому Маріуполі російські військові вкотре отруїлися алкогольними напоями. Стан отруєння у військових РФ різний — хтось загинув, а у когось лише діарея. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що саме через це окупаційна влада у місті вкотре заборонила продавати алкоголь російським військовим.

Фото: Скріншот

Ймовірно до інциденту дотичні партизани із Маріуполя. У Telegram-каналі "Маріуполь. Спротив" підпілля розповіло, що минулого тижня поставити місцевим "наливайкам", які продають окупантам алкоголь, велику партію товару.

"Поставили в темну, знаючи що точно заробляють лише на цьому. Воно спрацювало. Нові отруєння серед окупантів в місті", — йдеться у повідомленні.

Фото: Скріншот

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли окупанти в Маріуполі отруюються алкоголем. Ще в серпні цього року Петро Андрющенко писав, що до окупованого міста завезли велику партію підробленого алкоголю. Лише за два тижні було зафіксовано три смерті – двох росіян та одного місцевого мешканця.

Тим часом у вересні партизани у Маріуполі писали, що загалом у тимчасово окупованому місті від рук підпілля отруївся 21 росіянин, 5 них загинули.

Нагадаємо, окупаційна влада Маріуполя встановлює у школах меморіальні дошки на честь військових, які знищили місто. Учням навчальних закладів пояснюється, що вони начебто боролися з "неонацизмом". Декому з окупантів біля шкіл навіть ставлять пам’ятники.

Також радник мера міста Петро Андрющенко розповідав, що через постійну роботу ППО окупанти почали ховатися у житлових кварталах. Вони переміщують не лише живу силу, але є склади з боєприпасами.