Не обошлось без партизан: в Мариуполе оккупанты отравились алкоголем, — Андрющенко

По словам советника мэра, алкоголь, которым отравились россияне, поставило местным "наливайкам" украинское подполье. После инцидента оккупационные власти напомнили о запрете продажи таких напитков военным.

Related video

Во временно оккупированном Мариуполе российские военные в очередной раз отравились алкогольными напитками. Состояние отравления у военных РФ разное — кто-то погиб, а у кого-то только диарея. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Отмечается, что именно поэтому оккупационные власти в городе в очередной раз запретили продавать алкоголь российским военным.

Фото: скріншот

Вероятно к инциденту причастны партизаны из Мариуполя. В Telegram-канале "Мариуполь.Сопротивление" подполье рассказало, что на прошлой неделе поставило местным "наливайкам", которые продают оккупантам алкоголь, крупную партию товара.

"Поставили в темную, зная, что точно зарабатывают только на этом. Оно сработало. Новые отравления среди оккупантов в городе", — говорится в сообщении.

Фото: скріншот

Отметим, что это уже не первый случай, когда оккупанты в Мариуполе отравляются алкоголем. Еще в августе этого года Петр Андрющенко писал, что в оккупированный город завезли крупную партию поддельного алкоголя. Только за две недели было зафиксировано три смерти — двух россиян и одного местного жителя.

Между тем в сентябре партизаны в Мариуполе писали, что всего во временно оккупированном городе от рук подполья отравился 21 россиянин, 5 из них погибли.

Напомним, оккупационная власть Мариуполя устанавливает в школах мемориальные доски в честь военных, которые уничтожили город. Ученикам учебных заведений объясняется, что они якобы боролись с "неонацизмом". Некоторым из оккупантов возле школ даже ставят памятники.

Также советник мэра города Петр Андрющенко рассказывал, что из-за постоянной работы ПВО оккупанты начали прятаться в жилых кварталах. Они перемещают не только живую силу, но есть склады с боеприпасами.