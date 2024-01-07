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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост под Мариуполем, — Андрющенко

обстрел
ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост под Мариуполем

Уничтоженный мост был важной частью плана оккупантов по прокладке железной дороги из РФ в Мариуполь.

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ВСУ нанесли точный удар, который привел к уничтожению полудостроенного железнодорожного моста под Мариуполем, строительство которого осуществляли российские оккупанты. Кроме того, в результате атаки были уничтожены цистерны с топливом и инженерный транспорт. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Вчера ВСУ прицельным ударом уничтожили полупостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе с. Гранитное", — говорится в сообщении.

Оккупанты предприняли попытки перехвата ракет, выпущенных украинскими бойцами, но безрезультатно. В дополнение к этому, захватчики раскрыли местоположение недавно развернутых зенитных ракетных комплексов в районе Мариуполя.

Петр Андрющенко отмечает, что мост являлся частью плана россиян по построению железной дороги из РФ в Мариуполь.

ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост под Мариуполем Fullscreen
ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост под Мариуполем

Напомним, 12 декабря Петр Андрющенко сообщил, что ВС РФ перебрасывают военную технику через Мариуполь в направлении Никольского Донецкой области. Он отметил, что российские оккупанты продолжают накапливать силы в сторону Никольского и на север к Волновахскому району Донецкой области.

Напомним, 8 декабря советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты перемещают военную технику с условно-новыми обозначениями. Вражеские транспортные средства зафиксировали в Донецкой области. По его словам, подобные маркировки используются для подразделений, которые будут задействованы в боевых действиях в Луганской области.