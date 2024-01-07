ЗСУ знищили напівзбудований росіянами залізничний міст під Маріуполем, — Андрющенко

Знищений міст був важливою частиною плану окупантів із прокладання залізниці з РФ до Маріуполя.

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ЗСУ завдали влучного удару, який призвів до знищення напівдобудованого залізничного мосту під Маріуполем, будівництво якого здійснювали російські окупанти. Крім того, внаслідок атаки було знищено цистерни з паливом та інженерний транспорт. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Учора ЗСУ прицільним ударом знищили напівзбудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт у районі с. Гранітне. Гранітне", — йдеться в повідомленні.

Окупанти зробили спроби перехоплення ракет, випущених українськими бійцями, але безрезультатно. На додаток до цього, загарбники розкрили місце розташування нещодавно розгорнутих зенітних ракетних комплексів у районі Маріуполя.

Петро Андрющенко зазначає, що міст був частиною плану росіян з побудови залізниці з РФ до Маріуполя.

ЗСУ знищили напівзбудований росіянами залізничний міст під Маріуполем

Нагадаємо, 12 грудня Петро Андрющенко повідомив, що ЗС РФ перекидають військову техніку через Маріуполь у напрямку Нікольського Донецької області. Він зазначив, що російські окупанти продовжують накопичувати сили в бік Нікольського і на північ до Волноваського району Донецької області.

Нагадаємо, 8 грудня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти переміщують військову техніку з умовно-новими позначеннями. Ворожі транспортні засоби зафіксували в Донецькій області. За його словами, подібні маркування використовують для підрозділів, які будуть задіяні в бойових діях у Луганській області.