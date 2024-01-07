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ЗСУ знищили напівзбудований росіянами залізничний міст під Маріуполем, — Андрющенко

обстріл
ЗСУ знищили напівзбудований росіянами залізничний міст під Маріуполем

Знищений міст був важливою частиною плану окупантів із прокладання залізниці з РФ до Маріуполя.

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ЗСУ завдали влучного удару, який призвів до знищення напівдобудованого залізничного мосту під Маріуполем, будівництво якого здійснювали російські окупанти. Крім того, внаслідок атаки було знищено цистерни з паливом та інженерний транспорт. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Учора ЗСУ прицільним ударом знищили напівзбудований залізничний міст, цистерни з паливом та інженерний транспорт у районі с. Гранітне. Гранітне", — йдеться в повідомленні.

Окупанти зробили спроби перехоплення ракет, випущених українськими бійцями, але безрезультатно. На додаток до цього, загарбники розкрили місце розташування нещодавно розгорнутих зенітних ракетних комплексів у районі Маріуполя.

Петро Андрющенко зазначає, що міст був частиною плану росіян з побудови залізниці з РФ до Маріуполя.

ЗСУ знищили напівзбудований росіянами залізничний міст під Маріуполем Fullscreen
ЗСУ знищили напівзбудований росіянами залізничний міст під Маріуполем

Нагадаємо, 12 грудня Петро Андрющенко повідомив, що ЗС РФ перекидають військову техніку через Маріуполь у напрямку Нікольського Донецької області. Він зазначив, що російські окупанти продовжують накопичувати сили в бік Нікольського і на північ до Волноваського району Донецької області.

Нагадаємо, 8 грудня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти переміщують військову техніку з умовно-новими позначеннями. Ворожі транспортні засоби зафіксували в Донецькій області. За його словами, подібні маркування використовують для підрозділів, які будуть задіяні в бойових діях у Луганській області.