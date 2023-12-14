"Не буде чим воювати": експерт пояснив, чому для росіян важлива залізниця поблизу Токмака (відео)

Військовий експерт Олексій Гетьман зазначив, що через залізницю росіяни перекидають 90% військової техніки.

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Залізниця поблизу Токмака дуже важлива та має військове значення, оскільки саме через неї налаштована логістика окупантів. Подробиці повідомив учасник російсько-української війни та майор запасу Олексій Гетьман в ефірі телемарафону.

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ЗСУ знищили потяг окупантів під Токмаком: логістика ЗС РФ під загрозою, – Forbes

Функціонують дві залізниці, які й підживлюють кримське угруповання та підрозділи на лівому березі Херсонщини. Саме потягами окупанти підтримують свої контингенти та постачають зброю, палив та додаткові матеріали. Залізниці через Токмак та Керченський міст відіграють у цьому питанні надважливе значення.

"Ці залізниці дві дають 90% того, що необхідне навантаження логістичне для цих угруповань, що у Криму та на лівому березі Дніпра", – пояснив військовий експерт.

У цій локації, на його думку, потрібно встановити фізичний контроль над комунікаційними шляхами. Також знищення Керченського мосту дозволить залишити окупантів без відповідного постачання, що дасть змогу дотиснути ворога на півдні.

Ситуація на Запорізькому напрямку від Генштабу ЗСУ

На Запорізькому напрямку Сили оборони України, як йдеться у звіті Генштабу Збройних сил України від 14 грудня, відбили 6 атак противника поблизу Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, 30 листопада мер Мелітополя повідомив, що під час наради росіян пролунав вибух, внаслідок чого загинули 14 російських військовослужбовців. Він зазначив, що загарбники намагалися прикриватися цивільною інфраструктурою.