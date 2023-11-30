У Токмаку два дні поспіль триває дуже потужна ліквідація ворога, – Федоров (відео)

За словами мера Мелітополя, 28 листопада під час наради росіян пролунав вибух, внаслідок чого загинули 14 російських військовослужбовців. Федоров зазначив, що загарбники намагалися прикриватися цивільною інфраструктурою.

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Два дні поспіль у Токмаку відбувається потужна ліквідація підрозділів російських окупаційних військ. Подробиці в ефірі телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Важливо

В окупованому Токмаку прогриміли вибухи: частина міста без світла, — Федоров

Він зазначив, що під час наради окупантів 28 листопада відбувся вибух. З його слів, 14 російських військових загинули, серед них – велика кількість офіцерів. Ворог намагався прикриватися цивільною інфраструктурою, тому штаб розмістили на території дитячого садочка.

"Вибухи тривали й вчора", – пояснив він.

На околицях міста 29 листопада лунали вибухи у локаціях, де війська РФ концентруються. Він зазначив, що у Запорізькій області знищення окупантів триватиме й надалі.

Вибухи у Токмаку

Система HIMARS завдала удару по розташуванню російських окупантів в Токмаку, який розташований у Запорізькій області, як зазначив журналіст Андрій Цаплієнко. Будівлю, як інформує Центр журналістських розслідувань, загарбники використовували для своїх цілей, оскільки приміщення виконували функції на кшталт військового госпіталю.

У вівторок вранці, 28 листопада, відбулося влучання по шпиталю, який окупанти використовували в різних цілях. Зокрема, заради безпеки того дня там вирішили провести офіцерську нараду.

Нагадаємо, 21 листопада розповіли, що російські війська в окупованому Токмаку захоплюють житло з опаленням для розселення окупантів. Місцеві комунальники надають списки тих квартир, де власники не проживають.