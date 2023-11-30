У Токмаку два дні поспіль триває дуже потужна ліквідація ворога, – Федоров (відео)
За словами мера Мелітополя, 28 листопада під час наради росіян пролунав вибух, внаслідок чого загинули 14 російських військовослужбовців. Федоров зазначив, що загарбники намагалися прикриватися цивільною інфраструктурою.
Два дні поспіль у Токмаку відбувається потужна ліквідація підрозділів російських окупаційних військ. Подробиці в ефірі телемарафону повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.Важливо
Він зазначив, що під час наради окупантів 28 листопада відбувся вибух. З його слів, 14 російських військових загинули, серед них – велика кількість офіцерів. Ворог намагався прикриватися цивільною інфраструктурою, тому штаб розмістили на території дитячого садочка.
"Вибухи тривали й вчора", – пояснив він.
На околицях міста 29 листопада лунали вибухи у локаціях, де війська РФ концентруються. Він зазначив, що у Запорізькій області знищення окупантів триватиме й надалі.
Вибухи у Токмаку
Система HIMARS завдала удару по розташуванню російських окупантів в Токмаку, який розташований у Запорізькій області, як зазначив журналіст Андрій Цаплієнко. Будівлю, як інформує Центр журналістських розслідувань, загарбники використовували для своїх цілей, оскільки приміщення виконували функції на кшталт військового госпіталю.
У вівторок вранці, 28 листопада, відбулося влучання по шпиталю, який окупанти використовували в різних цілях. Зокрема, заради безпеки того дня там вирішили провести офіцерську нараду.
Нагадаємо, 21 листопада розповіли, що російські війська в окупованому Токмаку захоплюють житло з опаленням для розселення окупантів. Місцеві комунальники надають списки тих квартир, де власники не проживають.