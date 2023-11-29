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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Журналіст показав результат удару HIMARS по розташуванню окупантів в Токмаку (фото, мапа)

Вибух, Токмак
Фото: З відкритих джерел | Вибухи у Токмаку

Будівлю, як інформує Центр журналістських розслідувань, загарбники використовували для своїх цілей, оскільки приміщення виконували функції на кшталт військового госпіталю.

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Система HIMARS завдала удару по розташуванню російських окупантів в Токмаку, який розташований у Запорізькій області. Подробиці опублікував в Telegram-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

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В повідомленні він вказав, що установка американського виробництва була використана для удару. На фото можна побачити рівень руйнувань – вибиті вікна та пошкоджений дах двоповерхової будівлі. Стосовно загиблих чи постраждалих військових інформації немає.

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Центр журналістських розслідувань повідомив із посиланням на інформацію від місцевих мешканців, що ракети влучили в будівлю дитячого садочка за адресою вул. Центральна, 28. Будівлю загарбники використовували для своїх цілей, оскільки приміщення виконували функції на кшталт військового госпіталю.

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Фото: Google Maps

У повідомленні також вказано про те, що після вибухів проходи повз будівлю були перекриті. Приміщення оточене озброєними російськими військовими, звідти виносили якісь речі, а до будівлі приїжджали авто "швидкої допомоги". Окупанти вивозили й різну документацію.

Вибухи у Токмаку

В окупованому Токмаку, як повідомив 28 листопада мер Мелітополя Іван Федоров, пролунали гучні вибухи. З його словами, про неспокійну ситуацію в місті повідомили місцеві жителі. Було настільки голосно, що вибухи почуло все окуповане місто.

Нагадаємо, 27 листопада бійці 14-ї ОМБр показали, як сніг допомагає нищити росіян. На різних ділянках фронту бійці скидають вибухівку на особовий склад ворога, поповнюючи статистику Генштабу ЗСУ про втрати РФ в Україні.