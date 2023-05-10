Росіяни отримають по двi повістки на військові збори: подробиці нового указу Путіна

За словами голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картополова, далеко не всі російські регіони оснащені сучасною технікою, що змушує глобально відмовитися від електронного формату.

Related video

У Російській Федерації повістки на військові збори громадянам приходитимуть у паперовому вигляді. Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, повідомляють росЗМІ 10 травня.

За його словами, переважно будуть використовуватися звичні "паперові" повістки, проте в деяких регіонах, де це дозволяють технічні можливості, їх дублюватимуть в електронному форматі.

"Повiстки на військові збори громадян, які перебувають у запасі, приходитимуть резервістам у колишній формі, при цьому в низці регіонів, де дозволяють технічні можливості, вони дублюватимуться електронним способом", — йдеться в повідомленні.

Окремо він підкреслив, що врученою буде вважатися лише фізична повiстка, оскільки система повністю не опрацьована.

Техніка не скрізь дозволяє відправляти населенню електронні повістки, тому буде використано переважно "традиційний спосіб", як зазначив Андрій Картаполов.

"Про це рано говорити, але в основному повістки будуть приходити, звичайно, в колишній формі. Тому що далеко не скрізь є технічна можливість розсилати повістки через технічні засоби", — йдеться у повідомленні.

Путін підписав новий указ про призов: хто отримає повістки

У середу, 10 травня, президент РФ Володимир Путін підписав указ про те, щоб призвати на військові збори громадян, які зараз перебувають у запасі. Йдеться про чоловіків від 18 до 60 років і жінок від 18 до 55 років, які свого часу служили або проходили відповідну підготовку.

Російських запасників викликають на військові збори щорічно для того, щоб нібито вдосконалити їхню бойову підготовку. Відповідно до плану, уряд і регіональна влада повинні забезпечити проведення заходів, пов'язаних із зборами.

Нагадаємо, 9 травня повідомлялося, що росіяни перезапускають органи примусової мобілізації у Луганській області. Окупанти знову почали створювати "військкомати", оскільки чинні раніше на окупованих територіях "установи" не допомогли армії РФ.