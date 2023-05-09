Росіяни перезапускають органи примусової мобілізації на Луганщині, — партизани

За інформацією Центру опору, на території тимчасово окупованої Луганської області створили новий орган під назвою "федеральний казенний заклад військовий комісаріат ЛНР", яким керують вже не колаборанти, а громадяни РФ, які спеціально приїхали.

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На території тимчасово окупованої Луганської області росіяни розпочали спроби "перезапуску" системи примусової мобілізації серед місцевого населення. Про це 9 травня повідомляють у Центрі національного спротиву.

Партизани передають, що російські окупанти знову почали створювати "військкомати", оскільки діючі раніше на окупованих територіях "установи" не допомогли армії РФ у виконанні плану щодо примусової мобілізації українців, які проживають у Луганській області.

У національному спротиві передають, що для "воєнного комісаріату ЛНР", яким керували місцеві колаборанти, створили спеціальну ліквідаційну комісію. Так званий комісаріат не впорався з мобілізаційними завданнями, оскільки місцеві жителі всіма доступними способами уникають призову.

Наразі, за інформацією українських партизанів на території Луганської області діє новостворений орган під назвою "федеральний казенний заклад військовий комісаріат ЛНР", яким керують уже не місцеві колаборанти, а громадяни Росії, які спеціально прибули для цього.

Нова структура отримала інший податковий номер у російських реєстрах на відміну від "воєнного комісаріату ЛНР".

Нагадаємо, 8 травня партизани руху "Атеш" повідомили, що пробралися в саме серце Росії. Зокрема, вони вирушили на розвідку до частини Росгвардії.

Також днями українські партизани, що діють у містах, тимчасово захоплених Росією, залишили на вулицях плакати з зображенням ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна, що натякає на відлік закінчення "російської весни" та початок "українського літа", яке має стати пеклом для окупантів.