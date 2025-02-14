В Молдове в результате спецоперации задержали "вагнеровцев", которые воевали против Украины

Задержанные вступили в ряды ЧВК "Вагнер" с 2014 по 2023 годы. В Молдове их обвинили в наемничестве.

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На территории Молдовы украинские и молдавские правоохранители задержали трех наемников ЧВК "Вагнер", которые воевали против Украины. Это было сделано в рамках совместной спецоперации "Мстители". Детали спецоперации рассказали в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что в результате операции задержаны трое граждан Молдовы, которые с 2014 по 2023 годы вступили в состав подконтрольных Минобороны РФ частных военных компаний и незаконных вооруженных формирований, чтобы принять участие в боевых действиях на территории Украины. Украинские и молдавские полицейские задержали трех наемников "Вагнера" и других незаконных вооруженных формирований, воюющих против Украины.

По данному факту молдавские правоохранители начали уголовное преследование. Им предъявлено обвинение по ст. 141 п. 1 Уголовного кодекса Республики Молдова (участие наемника в вооруженном конфликте, в военных действиях или в других насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя или на нарушение территориальной целостности государства).

В международной спецоперации "Мстители" участвовали полсотни правоохранителей из Украины, Республики Молдова и Европола. Было проведено более 50 обысков по местам жительства фигурантов и их родственников, а также в их транспортных средствах.

Руководитель Нацполиции Украины Иван Выговский отметил, что задержанные участвовали в битве за Донецкий аэропорт, захвате Бахмута, создании "Дебальцевского котла" в составе ЧВК "Вагнер", батальона "Сомали" и других вооруженных формирований так называемой "ДНР" и России.

Более 200 полицейских из обеих стран работали над документированием преступлений захватчиков. Это только первые из 85 идентифицированных оперативными подразделениями украинской полиции граждан Молдовы, которые принимали участие в войне на стороне России.

"Европейским правоохранителям уже направлен отчет и наши выводы о том, что надо срочно создавать международную базу военных наемников и вместе противостоять этому опасному явлению. Эту проблему мы выносим на мировой уровень, и уже налаживаем решение этого вопроса с каждой цивилизованной страной", — сообщил он.

Иван Выговский добавил, что, начиная с 2014 года, украинские правоохранители установили 37 частных военных кампаний, которые россияне создали, чтобы воевать в Украине и других странах, что тоже имеет свои риски для Европы.

Напомним, что 6 февраля сообщалось, что Минобороны РФ завербовало почти 29 тысяч заключенных из сотни колоний. Заключенных в России ранее вербовал Евгений Пригожин в ЧВК "Вагнер", после его смерти "эстафету" перехватило Минобороны РФ со своим "Шторм Z".

30 января сообщалось, что РФ готовится мобилизовать 126 тысяч солдат "спецконтингента". В украинской разведке говорят, что для замещения потерь существующих воинских частей и соединений в войне против Украины РФ в 2025 году намерена мобилизовать минимум 280 тысяч человек.