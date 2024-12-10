Скільки військових ЗС РФ загинуло в Сирії: встановлено імена найманців ПВК "Вагнер" і співробітників ФСБ

Журналістам вдалося встановити імена 543 російських військових і бойовиків ПВК "Вагнер", які загинули під час війни в Сирії з 2015 по 2024 рік. Серед них десятки фахівців зі спецпризначенців сил спеціальних операцій, спецпризначенців ФСБ, розвідників ГРУ і військових льотчиків.

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Росія розпочала так звану "військову операцію РФ у Сирії" 30 вересня 2015 року. Відтоді Росія тричі оголошувала про згортання "військової операції" і свого контингенту в Сирії, однак продовжувала брати участь у бойових діях. Точної кількості втрат ЗС РФ офіційно не називали. Журналісти ВПС встановили імена понад півтисячі загиблих.

Офіційно Росія визнала загибель у Сирії 116 своїх військовослужбовців. Останню заяву з цього приводу Міноборони зробило навесні 2019 року. Імена всіх кадрових російських військових журналісти встановили на основі відкритих джерел: публікацій у ЗМІ, соцмережах, а також даних із кладовищ і військових меморіалів.

Російські солдати в Сирії Фото: РБК

Загибель у Сирії 346 співробітників ПВК "Вагнер" вдалося підтвердити на основі відкритих джерел і внутрішніх документів компанії, які потрапили до рук журналістів низки видань унаслідок витоків із 2016 до 2022 року.

Реальні втрати російської сторони в Сирії можуть бути набагато вищими.

Втрати еліти російського спецназу

Останні відомі втрати Росії в Сирії відбулися в жовтні цього року. Степан Алекторський і Микола Михайленко були офіцерами підрозділів морської піхоти. Їхнє звання — капітан першого рангу — відповідає званню полковника в сухопутній армії.

Час їхньої смерті збігається з датою відомої засідки бойовиків "Ісламської держави" на сирійських генералів у пустелі провінції Дейр ез-Зор. Тоді місцеві джерела повідомили, що разом із двома сирійськими генералами загинули і два російські офіцери.

Загалом Росія втратила в Сирії десятки фахівців найвищого класу. Наприклад, з відкритих джерел відомо про смерть 15 солдатів і офіцерів Сил спеціальних операцій — найелітнішого підрозділу спецпризначенців російських збройних сил.

Історію втрат елітного підрозділу добре ілюструє один груповий знімок, що потрапив у мережу. Лише одна людина з цієї фотографії залишилася живою після відряджень до Сирії.

Фото російських солдатів із Сирії Фото: Соцмережi

Відомо, що троє загинули. Два старших офіцери ССО — полковники Ігор Мельянцев і Олександр Попов — померли в Сирії, як повідомляється, від проблем із серцем.

Росія також втратила в Сирії щонайменше сімох офіцерів спецназу ФСБ, зокрема співробітників групи "Альфа". Один із загиблих — снайпер, майор Сергій Чернишов, який до цього відслужив 10 років.

Снайпер Чернишов Фото: Соцмережi

У відкритих джерелах також вдалося знайти свідчення загибелі в Сирії розвідників 45-ї бригади спецпризначенців ВДВ, солдатів і офіцерів підрозділів ГРУ, а також понад 20 військових пілотів і штурманів.

За даними Міноборони Росії, підготовка тільки одного військового льотчика в Росії коштує від 3 до 14 мільйонів доларів.

У більшості випадків, де служили і за яких обставин загинули російські елітні солдати, встановити не вдалося. Так, ім'я такого собі полковника Євгена Вєлєва з'явилося на меморіалі воїнам-розвідникам у Калінінграді. Офіційно про його смерть Міноборони РФ не повідомляло.

Меморіал у Калінінграді Фото: Соцмережi

Військовий меморіал у Саратові допоміг встановити імена ще кількох людей, які загинули в Сирії: наприклад, старшого лейтенанта Романа Ключникова та підполковника Володимира Іванова.

Меморіал у Саратові Фото: Соцмережi

Загалом серед загиблих у Сирії російських військових значаться один генерал-майор, 10 полковників, 15 підполковників, 31 майор і ще 61 офіцер у званні від лейтенанта до капітана.

Зазначається, що якщо гине офіцер спецпризначення, то замінити його може тільки офіцер такої ж військової спеціальності. На підготовку таких офіцерів потрібно до 8 років.

Втрати ПВК "Вагнер"

Більшу частину втрат ЗС РФ у Сирії становлять найманці ПВК "Вагнера", створеної Євгеном Пригожиним 2014 року і названої на честь позивного "Вагнер" ще одного її засновника Дмитра Уткіна. Обидва вони загинули під час авіакатастрофи приватного літака 23 серпня 2023 року, через два місяці після маршу "вагнерівців" на Москву.

Перші відомі втрати в Сирії загони ПВК понесли 19 жовтня 2015 року: вісім осіб.

ПВК "Вагнер" у Сирії Фото: Соцмережi

Про це розповів журналіст видання "Фонтанка" Денис Коротков, до рук якого потрапили внутрішні документи "Вагнера". Серед них був такий собі Олександр Леонов, 1963 року народження, який раніше служив у поліції.

Ще велика група найманців загинула на початку 2018 року в бою в районі газових родовищ Хашам. Курдські сили попросили допомоги у США. У підсумку "вагнерівці" потрапили під масовані вертолітні та артилерійські удари. 67 бойовиків загинули на місці, ще 13 незабаром померли.

Загалом журналістам вдалося підтвердити загибель у Сирії 346 бойовиків ПВК "Вагнер". Примітно, але у 2018 році повідомлялося про три військові літаки, які перевозили вбитих і поранених до Росії. Марія Захарова, прес-секретар російського МЗС, заявила, що в районі бою могли загинути п'ять російських громадян, але це не були російські солдати. Вона сказала, що повідомлення про десятки або сотні російських жертв є "дезінформацією, інспірованою противниками Росії".

Нагадаємо, Фокус писав про те, що Росія втратила в Сирії. Вплив Москви на Близькому Сході та в Африці випаровуватиметься на очах: військові бази доведеться скорочувати, а прихід збройних опозиційних груп до влади світ сприйняв як особисту поразку російського президента Володимира Путіна.