Сколько военных ВС РФ погибло в Сирии: установлены имена наемников ЧВК "Вагнер" и сотрудников ФСБ

Журналистам удалось установить имена 543 российских военных и боевиков ЧВК "Вагнер", погибших во время войны в Сирии с 2015 по 2024 год. Среди них десятки специалистов из спецназа сил специальных операций, спецназа ФСБ, разведчиков ГРУ и военных летчиков.

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Россия начала так называемую "военную операцию РФ в Сирии" 30 сентября 2015 года. С тех пор Россия трижды объявляла о сворачивании "военной операции" и своего контингента в Сирии, однако продолжала участвовать в боевых действиях. Точное количество потерь ВС РФ официально не называлось. Журналисты ВВС установили имена более, чем полтысячи погибших.

Официально Россия признала гибель в Сирии 116 своих военнослужащих. Последнее заявление по этому поводу Минобороны сделало весной 2019 года. Имена всех кадровых российских военных журналисты установили на основе открытых источников: публикаций в СМИ, соцсетях, а также данных с кладбищ и военных мемориалов.

Российские солдаты в Сирии Фото: РБК

Гибель в Сирии 346 сотрудников ЧВК "Вагнер" удалось подтвердить на основе открытых источников и внутренних документов компании, попавших в руки журналистов ряда изданий вследствие утечек с 2016 по 2022 годы.

Реальные потери российской стороны в Сирии могут быть гораздо выше.

Потери элиты российского спецназа

Последние известные потери России в Сирии произошли в октябре этого года. Степан Алекторский и Николай Михайленко были офицерами подразделений морской пехоты. Их звание — капитан первого ранга — соответствует званию полковника в сухопутной армии.

Время их смерти совпадает с датой известной засады боевиков "Исламского государства" на сирийских генералов в пустыне провинции Дэйр эз-Зор. Тогда местные источники сообщили, что вместе с двумя сирийскими генералами погибли и два российских офицера.

Всего Россия потеряла в Сирии десятки специалистов самого высокого класса. Например, из открытых источников известно о смерти 15 солдат и офицеров Сил специальных операций — самого элитного подразделения спецназа российских вооруженных сил.

Историю потерь элитного подразделения хорошо иллюстрирует один групповой снимок, попавший в сеть. Только один человек с этой фотографии остался жив после командировок в Сирию.

Фото российских солдат из Сирии Фото: Соцсети

Известно, что трое погибли. Два старших офицера ССО — полковники Игорь Мельянцев и Александр Попов — умерли в Сирии, как сообщается, от проблем с сердцем.

Россия также потеряла в Сирии по меньшей мере семь офицеров спецназа ФСБ, в том числе сотрудников группы "Альфа". Один из погибших — снайпер, майор Сергей Чернышов, который до этого отслужил 10 лет.

Снайпер Чернышев Фото: Соцсети

В открытых источниках также удалось найти свидетельства гибели в Сирии разведчиков 45-й бригады спецназа ВДВ, солдат и офицеров подразделений ГРУ, а также более 20 военных пилотов и штурманов.

По данным Минобороны России, подготовка только одного военного летчика в России стоит от 3 до 14 миллионов долларов.

В большинстве случаев, где служили и при каких обстоятельствах погибли российские элитные солдаты, установить не удалось. Так, имя некого полковника Евгения Велева появилось на мемориале воинам-разведчикам в Калининграде. Официально о его смерти Минобороны РФ не сообщало.

Мемориал в Калининграде Фото: Соцсети

Военный мемориал в Саратове помог установить имена еще нескольких человек, погибших в Сирии: например старшего лейтенанта Романа Ключникова и подполковника Владимира Иванова.

Мемориал в Саратове Фото: Соцсети

Всего среди погибших в Сирии российских военных числятся один генерал-майор, 10 полковников, 15 подполковников, 31 майор и еще 61 офицер в звании от лейтенанта до капитана.

Отмечается, что если погибает офицер спецназа, то заменить его может только офицер такой же воинской специальности. На подготовку таких офицеров требуется до 8 лет.

Потери ЧВК "Вагнер"

Большую часть потерь ВС РФ в Сирии составляют наемники ЧВК "Вагнера", созданной Евгением Пригожиным в 2014 году и названой в честь позывного "Вагнер" еще одного ее основателя Дмитрия Уткина. Оба они погибли при авиакатастрофе частного самолета 23 августа 2023 года, спустя два месяца после марша "вагнеровцев" на Москву.

Первые известные потери в Сирии отряды ЧВК понесли 19 октября 2015 года: восемь человек.

ЧВК "Вагнер" в Сирии Фото: Соцсети

Об этом рассказал журналист издания "Фонтанка" Денис Коротков, в руки которого попали внутренние документы "Вагнера". Среди них был некий Александр Леонов, 1963 года рождения, ранее служивший в полиции.

Еще большая группа наемников погибла в начале 2018 года в бою в районе газовых месторождений Хашам. Курдские силы запросили помощи у США. В итоге "вагнеровцы" попали под массированные вертолетные и артиллерийские удары. 67 боевиков погибли на месте, еще 13 вскоре умерли.

Всего журналистам удалось подтвердить гибель в Сирии 346 боевиков ЧВК "Вагнер". Примечательно, но в 2018 году сообщалось о трех военных самолетах, которые перевозили убитых и раненых в Россию. Мария Захарова, пресс-секретарь российского МИДа, заявила, что, в районе боя могли погибнуть пять российских граждан, но это не были российские солдаты. Она сказала, что сообщения о десятках или сотнях российских жертв являются "дезинформацией, инспирированной противниками России".

Напомним, Фокус писал о том, что Россия потеряла в Сирии. Влияние Москвы на Ближнем Востоке и в Африке будет испаряться на глазах: военные базы придется сокращать, а приход вооруженных оппозиционных групп к власти мир воспринял как личное поражение российского президента Владимира Путина.