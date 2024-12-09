Европа получит "аравийский" газ. Что потеряла Россия из-за бегства Башара Асада

Планы по строительству крупных газовых трубопроводов в Сирии для экспорта в страны Евросоюза стали едва ли не главной причиной начала российской военной кампании. В связи с падением режима Башара Асада ситуация резко меняется. Многие эксперты прогнозируют падение экономической роли России.

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Падение режима Башара Асада в Сирии превратится в огромную потерю для России. Влияние Москвы на Ближнем Востоке и в Африке будет испаряться на глазах: военные базы придется сокращать, а приход вооруженных оппозиционных групп к власти мир воспринял как личное поражение российского президента Владимира Путина.

Военная кампания РФ в Сирии, начавшаяся в 2015 году, решала вопрос с транзитом природного газа через Сирию в Евросоюз. В экспертном сообществе утверждали, что РФ важно было сохранять Башара Асада у власти для защиты своих позиций на европейском газовом рынке.

Существовало три сценария значимости Сирии для сохранения российского газового экспорта: прокладка газопровода из Катара в Турцию и далее в Европу через Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию; газопровод из Ирана через Ирак, Сирию и далее; открытие и разработка новых газовых месторождений в сирийских территориальных водах в Средиземном море.

Участие Катара в поставках по газопроводу "Набукко" обсуждали в 2009–2010 годах, но планы сорвались в основном из-за позиции Башара Асада. Европа в свою очередь хотела уменьшить зависимость от российского газа и ждала увеличение поставок из Катара и даже подсанкционного Ирана. России не выгоден ни один из упомянутых вариантов и только затяжная война могла отсрочить их реализацию.

Катар "замутил воду" в Сирии

Объемная аналитическая статья известного в США и Европе юриста Роберта Кеннеди-младшего, племянника знаменитого президента Джона Кеннеди в журнале Politico подтверждает, что война против системы Асада началась не с мирных гражданских протестов "Арабской весны" 2011 года. Cобытия развернулись еще в 2000 году, когда Катар предложил построить трубопровод за 10 миллиардов долларов и протяженностью 1500 километров через Саудовскую Аравию, Иорданию, Сирию и Турцию.

Катар делит с Ираном газовое месторождение Северное/Южный Парс, самое богатое в мире хранилище природного газа. Торговое эмбарго запрещало Ирану экспортировать газ, на европейские рынки попадал по морю катарский сжиженный газ. Такая ситуация ограничивала объемы и резко повышала затраты. Предлагаемый трубопровод связал бы Катар напрямую с европейскими энергетическими рынками через распределительные терминалы в Турции. В свою очередь Анкара зарабатывала огромные транзитные сборы.

Кеннеди-младший отмечает, что трубопровод "Катар-Турция" дал бы суннитским королевствам Персидского залива решающее господство на мировых рынках природного газа и укрепил бы Катар, ближайшего союзника Штатов в арабском мире. Евросоюз также ожидал трубопровода, который дал бы его членам дешевую энергию и облегчил удушающее экономическое и политическое влияние Путина.

Газовый фактор, по мнению аналитика Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максима Яли, стал решающим в вопросе поддержки России режима Асада. Москва стремилась не допустить строительство газопроводов по территории Сирии до Турции из Катара и Ирана.

"Себестоимость добычи газа в Катаре и Иране ниже, чем в России. Это могло бы сделать российский товар неконкурентоспособным и потеснить его европейского рынка", — объясняет он в беседе с Фокусом.

О продолжении данного сценария после бегства Асада рано говорить: сперва нужно установить контроль над территориями, где будут пролегать трубы. Для достройки газопроводов, пролегающих в Европу через Турцию, важно подписать предварительные контракты. Турция в свою очередь может стать крупнейшим газовым хабом в мире и диктовать условия Москве в получении дополнительных скидок на российский газ.

"Именно поэтому Анкара и поддерживает боевиков, захвативших Дамаск", — замечает эксперт.

Европу устроит российский газ

Замыслы по снабжению Евросоюза "аравийским" газом действительно были, но дальше проектов инициативы не ушли. Россия внимательно следила за торговыми процессами и поняла, что иранский и катарский газ на европейском рынке — лишние, говорит Фокусу эксперт по безопасности отношений, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар.

"Иран и Катар почти не отстают от России по запасам газа. Поэтому в Москве решили вмешаться в сирийский конфликт под лозунгом спасения "законной власти Асада". Скрытый мотив действий часто становится основным. В условиях хаоса войны никакой крупный инвестпроект реализовать не удастся", — поясняет эксперт.

Мечта Турции стать крупнейшим газовым хабом в мире при условии подачи газа через Сирию не реализуется. Дело даже не в том, что ситуацию будет постоянно расшатывать Россия. Европа отличается по экономическому развитию от уровня 15-летней давности: значительно сократились объемы потребления и импорта газа.

Уровень европейской промышленности устраивает имеющийся уровень снабжения газом. Падение импорта из России до минимума за пять лет не вызвало катастрофы, вместо этого Норвегия и США активизировали поставки.

Напомним, Россия просила Турцию о содействии в безопасном выводе войск из Сирии. Военно-морские и авиационные базы в Тартусе и Хмеймиме останутся.

Фокус ранее описывал, как Россия спасала Башара Асада. Бегство диктатора из Дамаска сопровождалось новостями об исчезновении с радаров российского самолета Ил-76, вылетевшего из Сирии перед входом повстанцев в Дамаск.