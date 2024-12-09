Войска РФ покидают Сирию: Кремль взывает к Турции о помощи, — CNN

Контингент ВС РФ отправят в регион, где находятся подразделения вооруженных сил Турции, а затем по воздуху отправят в Россию.

Россия обратилась к Турции с просьбой о содействии в безопасном выводе своих войск из Сирии. Согласно информации, предоставленной представителем CNN Türk в Анкаре Диджле Джановой, этот вывод касается всех подразделений, кроме военно-морских и авиационных баз в Тартусе и Хмеймиме.

План предполагает, что российские войска будут временно перемещены в зоны, контролируемые турецкими вооруженными силами, откуда затем будут отправлены в Россию по воздуху.

Эта информация подтверждает, что Москва ищет пути минимизации рисков в условиях ослабления своих позиций в Сирии, особенно в свете значительного снижения эффективности поддерживаемых Ираном вооруженных групп. Однако российские войска пока сохраняют свое присутствие в Сирии, где у Москвы есть две военные объекты. Речь идет о военно-морской базе Тартус и авиабазе "Хмеймим".

В сообщении также отмечено, что крах режима Башара Асада и изменение баланса сил в Сирии создают дополнительные сложности для Москвы. Учитывая ее долгосрочное военное присутствие в регионе, Россия сталкивается с вызовами сохранения стратегического влияния при ограниченных ресурсах и растущем давлении со стороны международного сообщества.

Кроме того, запрос к Турции может быть частью более широкой стратегии, направленной на перераспределение российских военных ресурсов, возможно, в связи с другими приоритетами, включая ситуацию в Украине.

В свою очередь Турция может рассматривать этот запрос как возможность для усиления своих позиций в Сирии, особенно в зонах, которые она контролирует. Анкара продолжает придерживаться политики активного вмешательства в сирийский конфликт с целью обеспечения своей безопасности и предотвращения усиления курдских формирований.

Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, Москва использовала тактику дезинформации для спасения сирийского диктатора Башара Асада. Его бегство из Дамаска сопровождалось сведениями об исчезновении с радаров сигнала российского самолета Ил-76, который вылетел с территории Сирии перед входом в столицу сил повстанцев.

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