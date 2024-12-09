Війська РФ залишають Сирію: Кремль волає до Туреччини про допомогу, — CNN

Контингент ЗС РФ відправлять у регіон, де перебувають підрозділи збройних сил Туреччини, а потім повітрям відправлять до Росії.

Росія звернулася до Туреччини з проханням про сприяння в безпечному виведенні своїх військ із Сирії. Згідно з інформацією, наданою представником CNN Türk в Анкарі Діджле Джановою, це виведення стосується всіх підрозділів, окрім військово-морських та авіаційних баз у Тартусі та Хмеймімі.

План передбачає, що російські війська будуть тимчасово переміщені в зони, контрольовані турецькими збройними силами, звідки потім їх відправлять до Росії повітрям.

Ця інформація підтверджує, що Москва шукає шляхи мінімізації ризиків в умовах послаблення своїх позицій у Сирії, особливо у світлі значного зниження ефективності підтримуваних Іраном збройних груп. Однак російські війська поки що зберігають свою присутність у Сирії, де у Москви є два військові об'єкти. Йдеться про військово-морську базу Тартус і авіабазу "Хмеймім".

У повідомленні також зазначено, що крах режиму Башара Асада і зміна балансу сил у Сирії створюють додаткові складнощі для Москви. З огляду на її довгострокову військову присутність у регіоні, Росія стикається з викликами збереження стратегічного впливу за умови обмежених ресурсів і зростаючого тиску з боку міжнародної спільноти.

Крім того, запит до Туреччини може бути частиною ширшої стратегії, спрямованої на перерозподіл російських військових ресурсів, можливо, у зв'язку з іншими пріоритетами, включно із ситуацією в Україні.

Своєю чергою Туреччина може розглядати цей запит як можливість для посилення своїх позицій у Сирії, особливо в зонах, які вона контролює. Анкара продовжує дотримуватися політики активного втручання в сирійський конфлікт з метою забезпечення своєї безпеки та запобігання посиленню курдських формувань.

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, Москва використовувала тактику дезінформації для порятунку сирійського диктатора Башара Асада. Його втеча з Дамаска супроводжувалася відомостями про зникнення з радарів сигналу російського літака Іл-76, що вилетів з території Сирії перед входом до столиці сил повстанців.

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