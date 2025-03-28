Дякував Азарову і читав Євангеліє: нардеп-утікач Дмитрук виступив у Росії (відео)

Народний депутат Артем Дмитрук, який втік з України й оголошений у міжнародний розшук, брав участь у патріотичній конференції в Росії. Він дякував експрем'єру-втікачу Миколі Азарову за його "важливу і послідовну позицію" щодо України.

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Фрагмент відео виступу Дмитрука з'явився в соцмережах.

"Дякую за запрошення і можливість виступити. Спасибі Миколі Яновичу [Азарову] за його важливу і послідовну позицію щодо України та мирного врегулювання", — почав він свою промову.

Далі він процитував одну з релігійних публікацій на тему завершення війни в Україні. Це питання першочергове для України, Росії й по суті всіх країн, зауважив він.

"Не буде миру, якщо цього не дано згори. Ми будемо здійснювати єдину літургію в Києві, Москві і Мінську та інших столицях православної Русі або нескінченно будемо вмиватися кров'ю один одного на потіху чужинцям", — сказав Дмитрук.

Після цього політик зачитав фрагмент Євангелія від Матвія про покаяння і дотримання заповідей Божих.

Судячи з публікацій у росЗМІ, 27 березня Дмитрук виступав на зборах "Клубу Народної Єдності". Ця організація підтримує "традиційні російські духовно-моральні цінності", а також сприяє зміцненню миру, дружби і злагоди між народами. Захід відбувся в "Президент-Готелі" в Москві.

Крім цього, "Клуб Народної Єдності" популяризує ідей "русского мира" та історичної правди.

Нагадаємо, Дмитрук стверджував, що на початку повномасштабної війни з Росією його катували співробітники СБУ. Нардеп говорив, що його разом із помічниками викрали в Одесі 4 березня 2022 року.

В інтерв'ю Russia Today Дмитрук стверджував, що війна в Україні відбувається з вини влади й українці терплять президента Володимира Зеленського.