Оголошений у міжнародний розшук народний депутат назвав прорив ЗСУ в Курській області "амбіцією президента", яка нібито принесла Україні лише втрати.

Народний депутат Верховної Ради Артем Дмитрук, який утік з України до Великої Британії, вважає, що війна в Україні відбувається з вини нинішньої влади і народ нібито змушений терпіти президента Володимира Зеленського. Про це він заявив в інтерв'ю російському медіа RT.

Насамперед він висловився з приводу подій 2022 року, коли його нібито спочатку двічі намагалися вбити, а потім викрала СБУ. У перші дні війни також "ліквідовано багато політичних діячів".

"Знаєте, як кажуть, війна все спише. І для Зеленського, і для Єрмака це був гарний час позбутися політичних опонентів, опозиції. І я теж був у цьому списку", — заявив Артем Дмитрук.

Вибори 2019 року, коли на посаду президента обрали Володимира Зеленського, український нардеп назвав помилкою, яку потрібно усвідомити. Він згадав обіцянки глави держави "про нерозділення народу" і "дружбу із сусідами", які потім нібито замінилися на негатив на адресу Білорусі та Росії, після чого Артем Дмитрук вирішив вийти з партії "Слуга народу". Він вважав, що це "злочинний режим" і не хотів із ним асоціюватися.

"Війна в Україні зміцнила й утримує геноцид Зеленського щодо всього українського народу. Поки триває війна, український народ змушений терпіти владу Зеленського. Зеленський із самого початку намагався узурпувати владу, сконцентрувати владу в одних руках, прибрати незгодних", — вважає Артем Дмитрук.

Окремо політичний діяч, який втік із країни, вирішив прокоментувати операцію ЗСУ в Курській області, яка нібито є винятково амбіцією президента і сам нардеп її не схвалює. Він вважає, що прорив у російському регіоні приніс лише втрати українському народові, і це рішення "буде записано в майбутні кримінальні справи пана Зеленського".

А ось стосовно членства в НАТО і Європейському Союзі Артем Дмитрук сказав, що влада України нібито сама не вірить, що це станеться. Ба більше, він упевнений, що Києву це не потрібно, адже країна має стати позаблоковою і самостійною державою.

"Це інформаційні віруси, які потрібно запускати для того, щоб громадяни у щось вірили... Вони хоч і заробляють криваві гроші, знищують Україну, але вони й самі розуміють, що ніякого НАТО ніколи не буде", — продовжив Артем Дмитрук.

На момент публікації матеріалу в Офісі президента ніяк не коментували заяву нардепа, оголошеного в міжнародний розшук.

Нагадаємо, 19 вересня Артем Дмитрук розповів, як втік з України і чому. За словами нардепа, його кілька разів намагалися "ліквідувати" і за цим нібито стоїть Офіс президента. Рішення про виїзд із країни він ухвалив 20 серпня — після ухвалення Верховною Радою закону про заборону УПЦ МП.