"Народ вынужден терпеть": Дмитрук дал интервью Russia Today и заявил о "геноциде Зеленского"

Объявленный в международный розыск народный депутат назвал прорыв ВСУ в Курской области "амбицией президента", которая якобы принесла Украине лишь потери.

Народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, сбежавший из Украины в Великобританию, считает, что война в Украине происходит по вине нынешней власти и народ якобы вынужден терпеть президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в интервью российскому медиа RT.

В первую очередь он высказался по поводу событий 2022 года, когда его якобы сначала дважды пытались убить, а потом похитила СБУ. В первые дни войны также "ликвидировано много политических деятелей".

"Знаете, как говорят, война все спишет. И для Зеленского, и для Ермака это было хорошее время избавиться от политических оппонентов, от оппозиции. И я тоже был в этом списке", — заявил Артем Дмитрук.

Выборы 2019 года, когда на должность президента выбрали Владимира Зеленского, украинский нардеп назвал ошибкой, которую нужно осознать. Он вспомнил обещания главы государства "о неразделении народа" и "дружбе с соседями", которые потом якобы заменились на негатив в адрес Беларуси и России, после чего Артем Дмитрук решил выйти из партии "Слуга народа". Он считал, что это "преступный режим" и не хотел с ним ассоциироваться.

"Война в Украине укрепила и удерживает геноцид Зеленского по отношению ко всему украинскому народу. Пока идет война, украинский народ вынужден терпеть власть Зеленского. Зеленский с самого начала пытался узурпировать власть, сконцентрировать власть в одних руках, убрать несогласных", — считает Артем Дмитрук.

Отдельно сбежавший из страны политический деятель решил прокомментировать операцию ВСУ в Курской области, которая якобы является исключительно амбицией президента и сам нардеп ее не одобряет. Он считает, что прорыв в российском регионе принес лишь потери украинскому народу и это решение "будет записано в будущие уголовные дела господина Зеленского".

А вот касаемо членства в НАТО и Европейском Союзе Артем Дмитрук сказал, что власти Украины якобы сами не верят, что это произойдет. Более того, он уверен, что Киеву это не нужно, ведь страна должна стать внеблоковым и самостоятельным государством.

"Это информационные вирусы, которые нужно запускать для того, чтобы граждане во что-то верили… Они хоть и зарабатывают кровавые деньги, уничтожают Украину, но они и сами понимают, что никакого НАТО никогда не будет", — продолжил Артем Дмитрук.

На момент публикации материала в Офисе президента никак не комментировали заявление нардепа, объявленого в международный розыск.

Напомним, 19 сентября Артем Дмитрук рассказал, как сбежал из Украины и почему. По словам нардепа, его несколько раз пытались "ликвидировать" и за этим якобы стоит Офис президента. Решение о выезде из страны он принял 20 августа — после принятия Верховной Радой закона о запрете УПЦ МП.