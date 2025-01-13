"Били прикладами й ногами": нардеп-утікач Дмитрук заявив, що його катували в підвалі СБУ (фото)

Нардеп Артем Дмитрук стверджує, що на початку війни його викрали співробітники СБУ після конфлікту на блокпості, де він чергував із групою тероборони. У відомстві слова парламентарія наразі не коментували.

Related video

Оголошений у міжнародний розшук народний депутат Верховної Ради Артем Дмитрук, який утік з України до Великої Британії, заявив, що на початку війни його катували співробітники Служби безпеки України. Відео з розповіддю він опублікував на своєму YouTube-каналі.

Дмитрук стверджує, що його разом із помічниками викрали в Одесі 4 березня 2022 року після того, як він під час чергування у складі групи територіальної оборони вступив у конфлікт зі співробітниками СБУ на блокпості.

"Надягли мішок на голову, замотали скотчем усю голову, ноги та руки. Сильно били прикладами, ногами, руками. Я втратив свідомість. Опритомнів на підлозі автобуса", — говорить нардеп.

За його словами, його привезли у підвал, де почали допитувати, закидаючи "держзраду і роботу на росіян". Дмитрук стверджує, що його били, топтали та викручували пальці на руках.

"Я кілька разів втрачав свідомість і падав зі стільця. Опритомнював — і знову катування", — каже депутат.

Дмитрук запевняє, що після допиту його вели "нібито скидати з даху" та імітували розстріл. За його словами, катуваннями хотіли вибити з нього інформацію, яка може його дискредитувати, щоб обґрунтувати затримання.

Потім, за його словами, його привели до спортзалу СБУ та змусили на відео казати, що "він більше ніколи не буде критикувати Зеленського, Єрмака і владу в цілому".

"Усе це вимагали говорити голосно і виразно, як на телеефірах. Пізніше змусили говорити щось про Труханова та про міськраду, що я більше не буду приходити на засідання. Це відео є у СБУ", — стверджує Дмитрук.

Депутат показав фото свого обличчя, як він запевняє, після побиття співробітниками служби безпеки. На світлинах видно численні гематоми, набряк на правому оці, деформований череп. Дмитрук говорить, що в нього були зламані ніс і вуха, розбиті губи та зуби.

Дмитрук опублікував фото, за його словами, після катувань у підвалі СБУ Фото: Скриншот Дмитрук стверджує, що СБУ викрали його та били "прикладами, руками і ногами" Фото: Скриншот

Після катування, за словами депутата, його вивезли з будівлі та "викинули" на найближчому паркуванні, заборонивши розповідати комусь про цей випадок "під страхом смерті".

В СБУ слова Дмитрука на момент публікації матеріалу не коментували.

Артем Дмитрук виїхав з України: що про нього відомо

Артема Дмитрука обрали депутатом Верховної Ради від партії "Слуга Народу" за виборчим округом №133 (Одеська область) у 2019 році. У 2021 році його офіційно виключили з фракції.

15 лютого 2024 року Дмитрук вніс заставу за монаха УПЦ, якого підозрювали у виправданні агресії РФ проти України.

19 серпня нардеп Дмитрук розкритикував дії ЗСУ в Курській області та заявив, що вони дають привід для чергового посилення мобілізації до ЗС РФ. Після цього він поскаржився, що отримує погрози вбивством.

25 серпня у ЗМІ з'явилися повідомлення, що нардеп міг виїхати з України до Молдови. Того ж дня в Офісі Генерального прокурора розповіли, що Артему Дмитруку повідомлено про підозру у побитті військового та правоохоронця.

29 серпня співробітники Державного бюро розслідувань оголосили Дмитрука в міжнародний розшук.

24 вересня ЗМІ повідомляли, що народного депутата Дмитрука затримали в Лондоні. Того ж дня нардеп підтвердив затримання британськими правоохоронцями. Він сказав, що після затримання відбулося судове засідання, і опублікував фото з сином із підписом "Був тяжкий день".

26 вересня в Офісі генерального прокурора повідомили, що готують документи для екстрадиції депутата-втікача Дмитрука.

10 жовтня Верховна Рада виключила Дмитрука зі складу комітету з питань правоохоронної діяльності.

14 листопада Дмитрук дав інтерв'ю Russia Today, звинуватив у війні РФ проти України Володимира Зеленського і назвав прорив ЗСУ в Курській області "амбіцією президента".