"Били прикладами и ногами": беглый нардеп Дмитрук заявил, что его пытали в подвале СБУ (фото)

Нардеп Артем Дмитрук утверждает, что в начале войны его похитили сотрудники СБУ после конфликта на блокпосту, где он дежурил с группой теробороны. В ведомстве слова парламентария пока не комментировали.

Related video

Объявленный в международный розыск народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, который сбежал из Украины в Великобританию, заявил, что в начале войны его пытали сотрудники Службы безопасности Украины. Видео с рассказом он опубликовал на своем YouTube-канале.

Дмитрук утверждает, что его вместе с помощниками похитили в Одессе 4 марта 2022 года после того, как он во время дежурства в составе группы территориальной обороны вступил в конфликт с сотрудниками СБУ на блокпосте.

"Надели мешок на голову, замотали скотчем всю голову, ноги и руки. Сильно били прикладами, ногами, руками. Я потерял сознание. Очнулся на полу автобуса", — говорит нардеп.

По его словам, его привезли в подвал, где начали допрашивать, обвиняя в "госизмене и работе на россиян". Дмитрук утверждает, что его били, топтали и выкручивали пальцы на руках.

"Я несколько раз терял сознание и падал со стула. Приходил в себя — и снова пытки", — говорит депутат.

Дмитрук уверяет, что после допроса его вели "якобы сбрасывать с крыши" и имитировали расстрел. По его словам, пытками хотели выбить из него информацию, которая может его дискредитировать, чтобы обосновать задержание.

Затем, по его словам, его привели в спортзал СБУ и заставили на видео говорить, что "он больше никогда не будет критиковать Зеленского, Ермака и власть в целом".

"Все это требовали говорить громко и внятно, как на телеэфирах. Позже заставили говорить что-то о Труханове и о горсовете, что я больше не буду приходить на заседания. Это видео есть в СБУ", — утверждает Дмитрук.

Депутат показал фото своего лица, как он уверяет, после избиения сотрудниками службы безопасности. На фотографиях видны многочисленные гематомы, отек на правом глазу, деформированный череп. Дмитрук говорит, что у него были сломаны нос и уши, разбиты губы и зубы.

Дмитрук опубликовал фото, по его словам, после пыток в подвале СБУ Фото: Скриншот Дмитрук утверждает, что СБУ похитили его и били "прикладами, руками и ногами" Фото: Скриншот

После пыток, по словам депутата, его вывезли из здания и "выбросили" на ближайшей парковке, запретив рассказывать кому-то об этом случае "под страхом смерти".

В СБУ слова Дмитрука на момент публикации материала не комментировали.

Артем Дмитрук выехал из Украины: что о нем известно

Артема Дмитрука избрали депутатом Верховной Рады от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №133 (Одесская область) в 2019 году. В 2021 году его официально исключили из фракции.

15 февраля 2024 года Дмитрук внес залог за монаха УПЦ, которого подозревали в оправдании агрессии РФ против Украины.

19 августа нардеп Дмитрук раскритиковал действия ВСУ в Курской области и заявил, что они дают повод для очередного усиления мобилизации в ВС РФ. После этого он пожаловался, что получает угрозы убийством.

25 августа в СМИ появились сообщения, что нардеп мог выехать из Украины в Молдову. В тот же день в Офисе Генерального прокурора рассказали, что Артему Дмитруку сообщено о подозрении в избиении военного и правоохранителя.

29 августа сотрудники Государственного бюро расследований объявили Дмитрука в международный розыск.

24 сентября СМИ сообщали, что народного депутата Дмитрука задержали в Лондоне. В тот же день нардеп подтвердил задержание британскими правоохранителями. Он сказал, что после задержания состоялось судебное заседание, и опубликовал фото с сыном с подписью "Был тяжелый день".

26 сентября в Офисе генерального прокурора сообщили, что готовят документы для экстрадиции беглого депутата Дмитрука.

10 октября Верховная Рада исключила Дмитрука из состава комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

14 ноября Дмитрук дал интервью Russia Today, обвинил в войне РФ против Украины Владимира Зеленского и назвал прорыв ВСУ в Курской области "амбицией президента".